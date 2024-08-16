https://1prime.ru/20240816/dollar-850940845.html

Доллар дешевеет к мировым валютам под конец недели

Доллар дешевеет к мировым валютам под конец недели - 16.08.2024, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к мировым валютам под конец недели

Курс доллара в пятницу вечером снижается к другим мировым валютам после публикации на текущей неделе ряда важных статистических данных из США, свидетельствуют... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T18:54+0300

2024-08-16T18:54+0300

2024-08-16T18:54+0300

экономика

курсы валют

биржевые торги

доллар

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером снижается к другим мировым валютам после публикации на текущей неделе ряда важных статистических данных из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.28 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,24%, до 102,73 пункта, курс евро к доллару растет до 1,0995 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0971 доллара за евро. Курс доллара к иене снижается до 148,19 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 149,27 иены за доллар. Так, ранее в пятницу вышли данные по потребительским настроениям в США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, по предварительной оценке, в августе вырос до 67,8 пункта с уровня июля в 66,4 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя лишь до 66,9 пункта. А в четверг были опубликованы данные по розничным продажам в США. Объем розничных продаж в стране в июле вырос на 1% к июню. Аналитики ждали роста только на 0,3% в месячном выражении. Также накануне вышли показатели рынка труда в стране, согласно которым количество заявок на пособие по безработице в США неожиданно уменьшилось - на 7 тысяч, до 227 тысяч. Евро при этом укрепляется к доллару после публикации данных по еврозоне. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне составил 22,3 миллиарда евро после профицита в 13,9 миллиарда евро в мае. Аналитики прогнозировали профицит на уровне 13,3 миллиарда евро.

https://1prime.ru/20240816/kurs-850939089.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курсы валют, биржевые торги, доллар