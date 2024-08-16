https://1prime.ru/20240816/dotkom-850930510.html

Бизнесмен Дотком обвинил Израиль, Украину и ЦРУ в спам-атаке

Бизнесмен Дотком обвинил Израиль, Украину и ЦРУ в спам-атаке - 16.08.2024, ПРАЙМ

Бизнесмен Дотком обвинил Израиль, Украину и ЦРУ в спам-атаке

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком, основатель файлообменников Megaupload и Mega, заявил соцсети X, что Украина, Израиль и ЦРУ организовали спам-атаку... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T13:08+0300

2024-08-16T13:08+0300

2024-08-16T13:09+0300

происшествия

бизнесмен

спам

цру

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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Немецко-финский предприниматель Ким Дотком, основатель файлообменников Megaupload и Mega, заявил соцсети X, что Украина, Израиль и ЦРУ организовали спам-атаку на его публикации, "отпраздновав" таким образом решение новозеландских властей экстрадировать его в США.Ранее в Новой Зеландии приняли решение экстрадировать Доткома в США. Предприниматель уже попадал в поле зрения ФБР, задерживался, обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. С 2010 года Дотком живет в Новой Зеландии. При этом в Соединенных Штатах требуют его выдачи, а сам бизнесмен ведет судебную тяжбу против экстрадиции."Израиль, Украина и ЦРУ управляют тремя крупнейшими бот-сетями в (социальной сети – прим. ред.) X, - говорится в публикации Доткома. - Они спамят в ответах на мои публикации, чтобы отпраздновать решение об экстрадиции".Вместе с тем предприниматель отметил, что указанный им факт об Израиле, Украине и ЦРУ делает его счастливым, поскольку их действия означают, что его публикации их "чрезвычайно раздражают".

https://1prime.ru/20240425/spam-847686070.html

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бизнесмен, спам, цру, украина