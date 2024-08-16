https://1prime.ru/20240816/dzhonson-850944668.html

Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России

Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России - 16.08.2024, ПРАЙМ

Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России

Чтобы ВСУ могли "завершить работу", Запад должен разрешить Киеву бить переданным оружием по целям на территории России. Об этом заявил бывший премьер-министр... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T21:42+0300

2024-08-16T21:42+0300

2024-08-16T21:42+0300

вооружения

великобритания

борис джонсон

storm shadow

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россия

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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Чтобы ВСУ могли "завершить работу", Запад должен разрешить Киеву бить переданным оружием по целям на территории России. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после нападения ВСУ на Курскую область.Джонсон считает атаку Киева на Курскую область "лучшими новостями за долгое время". При этом он также признал успех Вооруженных сил РФ в Донбассе, где они применяют планирующие бомбы. "Единственный способ остановить (российские – ред.) планирующие бомбы – это ударить по авиабазам, которые используют самолеты РФ. А единственный способ ударить по этим базам – использовать западное оборудование, которое у них (украинцев – ред.) уже есть. Украинцы получили системы ATACMS от США и Storm Shadow от Британии. Чего у них нет – так это необходимых разрешений… Почему бы нам не сделать этого? Почему бы нам не дать им свободу бить по военным объектам в России?" — написал Джонсон в колонке для издания Daily Mail. Он полагает, что ВСУ не могли должным образом дать отпор, так как Запад "заставлял их бороться с одной рукой, связанной за спиной". Джонсон призвал "покончить с задержками и полумерами" в вопросе поддержки Киева и предоставить требующиеся средства, "чтобы завершить работу". Экс-премьер уточнил, что он имеет в виду "полноценное разрешение использовать инструменты, которые мы (Запад – ред.) им уже дали". Кроме того, Джонсон отверг утверждения о том, что британские ракеты Storm Shadow могут применяться для ударов по территории России только с разрешения Франции. Ранее издание Telegraph сообщило, что данные вопросы, помимо Лондона, касаются еще двух стран. "Я могу заверить читателей, что это полная чушь… Это оружие Великобритании, оплаченное британскими налогоплательщиками, и мы должны иметь смелость решать, как его можно использовать", — экс-премьер. Таким образом Джонсон призвал Британию "проявить лидерство" в вопросе ударов западным оружием по территории РФ и выразил уверенность, что остальные последуют этому примеру. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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великобритания, борис джонсон, storm shadow, ракетные удары, россия