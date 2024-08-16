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Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России
Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России - 16.08.2024, ПРАЙМ
Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России
Чтобы ВСУ могли "завершить работу", Запад должен разрешить Киеву бить переданным оружием по целям на территории России. Об этом заявил бывший премьер-министр... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T21:42+0300
2024-08-16T21:42+0300
2024-08-16T21:42+0300
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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Чтобы ВСУ могли "завершить работу", Запад должен разрешить Киеву бить переданным оружием по целям на территории России. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после нападения ВСУ на Курскую область.Джонсон считает атаку Киева на Курскую область "лучшими новостями за долгое время". При этом он также признал успех Вооруженных сил РФ в Донбассе, где они применяют планирующие бомбы. "Единственный способ остановить (российские – ред.) планирующие бомбы – это ударить по авиабазам, которые используют самолеты РФ. А единственный способ ударить по этим базам – использовать западное оборудование, которое у них (украинцев – ред.) уже есть. Украинцы получили системы ATACMS от США и Storm Shadow от Британии. Чего у них нет – так это необходимых разрешений… Почему бы нам не сделать этого? Почему бы нам не дать им свободу бить по военным объектам в России?" — написал Джонсон в колонке для издания Daily Mail. Он полагает, что ВСУ не могли должным образом дать отпор, так как Запад "заставлял их бороться с одной рукой, связанной за спиной". Джонсон призвал "покончить с задержками и полумерами" в вопросе поддержки Киева и предоставить требующиеся средства, "чтобы завершить работу". Экс-премьер уточнил, что он имеет в виду "полноценное разрешение использовать инструменты, которые мы (Запад – ред.) им уже дали". Кроме того, Джонсон отверг утверждения о том, что британские ракеты Storm Shadow могут применяться для ударов по территории России только с разрешения Франции. Ранее издание Telegraph сообщило, что данные вопросы, помимо Лондона, касаются еще двух стран. "Я могу заверить читателей, что это полная чушь… Это оружие Великобритании, оплаченное британскими налогоплательщиками, и мы должны иметь смелость решать, как его можно использовать", — экс-премьер. Таким образом Джонсон призвал Британию "проявить лидерство" в вопросе ударов западным оружием по территории РФ и выразил уверенность, что остальные последуют этому примеру. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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великобритания, борис джонсон, storm shadow, ракетные удары, россия
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Борис Джонсон, Storm Shadow, ракетные удары, РОССИЯ
Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России
Борис Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям на территории РФ
МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Чтобы ВСУ могли "завершить работу", Запад должен разрешить Киеву бить переданным оружием по целям на территории России. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после нападения ВСУ на Курскую область.
Джонсон считает атаку Киева на Курскую область "лучшими новостями за долгое время". При этом он также признал успех Вооруженных сил РФ в Донбассе, где они применяют планирующие бомбы.
"Единственный способ остановить (российские – ред.) планирующие бомбы – это ударить по авиабазам, которые используют самолеты РФ. А единственный способ ударить по этим базам – использовать западное оборудование, которое у них (украинцев – ред.) уже есть. Украинцы получили системы ATACMS от США и Storm Shadow от Британии. Чего у них нет – так это необходимых разрешений… Почему бы нам не сделать этого? Почему бы нам не дать им свободу бить по военным объектам в России?" — написал Джонсон в колонке для издания Daily Mail.
Он полагает, что ВСУ не могли должным образом дать отпор, так как Запад "заставлял их бороться с одной рукой, связанной за спиной". Джонсон призвал "покончить с задержками и полумерами" в вопросе поддержки Киева и предоставить требующиеся средства, "чтобы завершить работу". Экс-премьер уточнил, что он имеет в виду "полноценное разрешение использовать инструменты, которые мы (Запад – ред.) им уже дали".
Кроме того, Джонсон отверг утверждения о том, что британские ракеты Storm Shadow могут применяться для ударов по территории России только с разрешения Франции. Ранее издание Telegraph сообщило, что данные вопросы, помимо Лондона, касаются еще двух стран.
"Я могу заверить читателей, что это полная чушь… Это оружие Великобритании, оплаченное британскими налогоплательщиками, и мы должны иметь смелость решать, как его можно использовать", — экс-премьер.
Таким образом Джонсон призвал Британию "проявить лидерство" в вопросе ударов западным оружием по территории РФ и выразил уверенность, что остальные последуют этому примеру.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"Вновь вооружается". На Западе предупредили о великой угрозе миру