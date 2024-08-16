Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России - 16.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240816/dzhonson-850944668.html
Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России
Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России - 16.08.2024, ПРАЙМ
Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России
Чтобы ВСУ могли "завершить работу", Запад должен разрешить Киеву бить переданным оружием по целям на территории России. Об этом заявил бывший премьер-министр... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T21:42+0300
2024-08-16T21:42+0300
вооружения
великобритания
борис джонсон
storm shadow
ракетные удары
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84204/11/842041196_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_271ecd2b2ebd3ad0852ce874f907a0fa.jpg
МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Чтобы ВСУ могли "завершить работу", Запад должен разрешить Киеву бить переданным оружием по целям на территории России. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после нападения ВСУ на Курскую область.Джонсон считает атаку Киева на Курскую область "лучшими новостями за долгое время". При этом он также признал успех Вооруженных сил РФ в Донбассе, где они применяют планирующие бомбы. "Единственный способ остановить (российские – ред.) планирующие бомбы – это ударить по авиабазам, которые используют самолеты РФ. А единственный способ ударить по этим базам – использовать западное оборудование, которое у них (украинцев – ред.) уже есть. Украинцы получили системы ATACMS от США и Storm Shadow от Британии. Чего у них нет – так это необходимых разрешений… Почему бы нам не сделать этого? Почему бы нам не дать им свободу бить по военным объектам в России?" — написал Джонсон в колонке для издания Daily Mail. Он полагает, что ВСУ не могли должным образом дать отпор, так как Запад "заставлял их бороться с одной рукой, связанной за спиной". Джонсон призвал "покончить с задержками и полумерами" в вопросе поддержки Киева и предоставить требующиеся средства, "чтобы завершить работу". Экс-премьер уточнил, что он имеет в виду "полноценное разрешение использовать инструменты, которые мы (Запад – ред.) им уже дали". Кроме того, Джонсон отверг утверждения о том, что британские ракеты Storm Shadow могут применяться для ударов по территории России только с разрешения Франции. Ранее издание Telegraph сообщило, что данные вопросы, помимо Лондона, касаются еще двух стран. "Я могу заверить читателей, что это полная чушь… Это оружие Великобритании, оплаченное британскими налогоплательщиками, и мы должны иметь смелость решать, как его можно использовать", — экс-премьер. Таким образом Джонсон призвал Британию "проявить лидерство" в вопросе ударов западным оружием по территории РФ и выразил уверенность, что остальные последуют этому примеру. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240816/germaniya-850934438.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84204/11/842041196_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d3c1312397b2023a3595cd10fa8f2de6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, борис джонсон, storm shadow, ракетные удары, россия
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Борис Джонсон, Storm Shadow, ракетные удары, РОССИЯ
21:42 16.08.2024
 
Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России

Борис Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям на территории РФ

© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВыступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании
Выступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Чтобы ВСУ могли "завершить работу", Запад должен разрешить Киеву бить переданным оружием по целям на территории России. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после нападения ВСУ на Курскую область.
Джонсон считает атаку Киева на Курскую область "лучшими новостями за долгое время". При этом он также признал успех Вооруженных сил РФ в Донбассе, где они применяют планирующие бомбы.
"Единственный способ остановить (российские – ред.) планирующие бомбы – это ударить по авиабазам, которые используют самолеты РФ. А единственный способ ударить по этим базам – использовать западное оборудование, которое у них (украинцев – ред.) уже есть. Украинцы получили системы ATACMS от США и Storm Shadow от Британии. Чего у них нет – так это необходимых разрешений… Почему бы нам не сделать этого? Почему бы нам не дать им свободу бить по военным объектам в России?" — написал Джонсон в колонке для издания Daily Mail.
Он полагает, что ВСУ не могли должным образом дать отпор, так как Запад "заставлял их бороться с одной рукой, связанной за спиной". Джонсон призвал "покончить с задержками и полумерами" в вопросе поддержки Киева и предоставить требующиеся средства, "чтобы завершить работу". Экс-премьер уточнил, что он имеет в виду "полноценное разрешение использовать инструменты, которые мы (Запад – ред.) им уже дали".
Кроме того, Джонсон отверг утверждения о том, что британские ракеты Storm Shadow могут применяться для ударов по территории России только с разрешения Франции. Ранее издание Telegraph сообщило, что данные вопросы, помимо Лондона, касаются еще двух стран.
"Я могу заверить читателей, что это полная чушь… Это оружие Великобритании, оплаченное британскими налогоплательщиками, и мы должны иметь смелость решать, как его можно использовать", — экс-премьер.
Таким образом Джонсон призвал Британию "проявить лидерство" в вопросе ударов западным оружием по территории РФ и выразил уверенность, что остальные последуют этому примеру.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Рейхстаг, Берлин, Германия
"Вновь вооружается". На Западе предупредили о великой угрозе миру
15:15
 
ВооруженияВЕЛИКОБРИТАНИЯБорис ДжонсонStorm Shadowракетные ударыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала