Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии заявили, что сейчас нет условий для открытия границы с Россией - 16.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240816/finlyandiya-850943013.html
В Финляндии заявили, что сейчас нет условий для открытия границы с Россией
В Финляндии заявили, что сейчас нет условий для открытия границы с Россией - 16.08.2024, ПРАЙМ
В Финляндии заявили, что сейчас нет условий для открытия границы с Россией
В настоящее время отсутствуют условия для открытия границы с Россией, заявил в эфире телеканала MTV премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T20:28+0300
2024-08-16T20:28+0300
политика
финляндия
россия
российско-финская граница
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/43/842334320_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4967cf8f133763cbb06a786d4683deae.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В настоящее время отсутствуют условия для открытия границы с Россией, заявил в эфире телеканала MTV премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Граница между двумя государствами была закрыта согласно решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. "Открытие границы было бы в наших общих интересах, но сейчас для этого нет условий", — сказал Орпо. Он отметил, что финские власти должна быть уверены том, что Москва "не направит на границу людей", чьи документы не в порядке. Согласно оценкам финских властей, ситуация с безопасностью на границе осталась неизменной. Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен допустила, что вопрос открытия границы с Россией может быть рассмотрен осенью. Финские власти ранее обвиняли РФ в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в ЕС и назвала их двойными стандартами Запада. В Финляндии начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, заявлял, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что погранслужба РФ соблюдает все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для РФ неприемлемы.
https://1prime.ru/20240813/les-850842695.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/43/842334320_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e209f98c5d859c0340400976aff394b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, россия, российско-финская граница
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, российско-финская граница
20:28 16.08.2024
 
В Финляндии заявили, что сейчас нет условий для открытия границы с Россией

Премьер Финляндии Орпо: сейчас нет условий для открытия границы с Россией

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В настоящее время отсутствуют условия для открытия границы с Россией, заявил в эфире телеканала MTV премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
Граница между двумя государствами была закрыта согласно решению Хельсинки до дальнейшего уведомления.
"Открытие границы было бы в наших общих интересах, но сейчас для этого нет условий", — сказал Орпо.
Он отметил, что финские власти должна быть уверены том, что Москва "не направит на границу людей", чьи документы не в порядке. Согласно оценкам финских властей, ситуация с безопасностью на границе осталась неизменной.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен допустила, что вопрос открытия границы с Россией может быть рассмотрен осенью.
Финские власти ранее обвиняли РФ в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в ЕС и назвала их двойными стандартами Запада.
В Финляндии начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, заявлял, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что погранслужба РФ соблюдает все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для РФ неприемлемы.
Русский лес
Сцепились не с теми: в Финляндии начался масштабный кризис из-за России
13 августа, 09:07
 
ПолитикаФИНЛЯНДИЯРОССИЯроссийско-финская граница
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала