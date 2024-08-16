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В Финляндии заявили, что сейчас нет условий для открытия границы с Россией

В Финляндии заявили, что сейчас нет условий для открытия границы с Россией - 16.08.2024, ПРАЙМ

В Финляндии заявили, что сейчас нет условий для открытия границы с Россией

В настоящее время отсутствуют условия для открытия границы с Россией, заявил в эфире телеканала MTV премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T20:28+0300

2024-08-16T20:28+0300

2024-08-16T20:28+0300

политика

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российско-финская граница

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В настоящее время отсутствуют условия для открытия границы с Россией, заявил в эфире телеканала MTV премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Граница между двумя государствами была закрыта согласно решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. "Открытие границы было бы в наших общих интересах, но сейчас для этого нет условий", — сказал Орпо. Он отметил, что финские власти должна быть уверены том, что Москва "не направит на границу людей", чьи документы не в порядке. Согласно оценкам финских властей, ситуация с безопасностью на границе осталась неизменной. Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен допустила, что вопрос открытия границы с Россией может быть рассмотрен осенью. Финские власти ранее обвиняли РФ в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в ЕС и назвала их двойными стандартами Запада. В Финляндии начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, заявлял, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что погранслужба РФ соблюдает все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для РФ неприемлемы.

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финляндия, россия, российско-финская граница