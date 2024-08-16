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Будет больно. Словакию ждут проблемы с газом из-за несговорчивости Украины - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Будет больно. Словакию ждут проблемы с газом из-за несговорчивости Украины
Будет больно. Словакию ждут проблемы с газом из-за несговорчивости Украины - 16.08.2024, ПРАЙМ
Будет больно. Словакию ждут проблемы с газом из-за несговорчивости Украины
Словакия осталась единственной европейской страной, для которой транзит через Украину остается основным путем поставок российского газа, говорится в статье... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T14:27+0300
2024-08-16T14:27+0300
энергетика
украина
словакия
газ
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Словакия осталась единственной европейской страной, для которой транзит через Украину остается основным путем поставок российского газа, говорится в статье издания Postoj."Под угрозой важный и сейчас единственный центр, который перекачивает газ из России на Украину, и далее этот газ поступает в Европу, в том числе через Словакию", - сказано в материале.В издании отметили, что, хотя компания Slovenski Plinaranski Prumisl (SPP) заявляет о заключении контрактов на альтернативные источники газа, возможны трудности с его физической доставкой потребителям в Словакии.Кроме того, большинство европейских государств активно пополняют свои запасы газа из альтернативных источников. Так, Венгрия может получать российский газ по "Турецкому потоку", однако, если этот маршрут останется единственным, Братиславу ждет дефицит из-за низкой пропускной способности газопровода.Среди других вариантов существует Польша с собственным СПГ терминалом, куда Словакия подключена напрямую. Тем не менее, в случае роста спроса на газ в самой Польше словацким потребителям придется подождать.Кроме того, процесс закупки и регазификации СПГ столкнется с дополнительными проблемами, такими как увеличение стоимости закупки газа из-за транзитных платежей. Это может повлечь рост цен на газ на оптовых рынках, особенно в словацком регионе, который сильно зависит от поставок из России.Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, словакия, газ
Энергетика, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Газ
14:27 16.08.2024
 
Будет больно. Словакию ждут проблемы с газом из-за несговорчивости Украины

Postoj: остановка транзита российского газа Украиной больно ударит по Словакии

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Словакия осталась единственной европейской страной, для которой транзит через Украину остается основным путем поставок российского газа, говорится в статье издания Postoj.
"Под угрозой важный и сейчас единственный центр, который перекачивает газ из России на Украину, и далее этот газ поступает в Европу, в том числе через Словакию", - сказано в материале.
В издании отметили, что, хотя компания Slovenski Plinaranski Prumisl (SPP) заявляет о заключении контрактов на альтернативные источники газа, возможны трудности с его физической доставкой потребителям в Словакии.
Кроме того, большинство европейских государств активно пополняют свои запасы газа из альтернативных источников. Так, Венгрия может получать российский газ по "Турецкому потоку", однако, если этот маршрут останется единственным, Братиславу ждет дефицит из-за низкой пропускной способности газопровода.
Среди других вариантов существует Польша с собственным СПГ терминалом, куда Словакия подключена напрямую. Тем не менее, в случае роста спроса на газ в самой Польше словацким потребителям придется подождать.
Кроме того, процесс закупки и регазификации СПГ столкнется с дополнительными проблемами, такими как увеличение стоимости закупки газа из-за транзитных платежей. Это может повлечь рост цен на газ на оптовых рынках, особенно в словацком регионе, который сильно зависит от поставок из России.
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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ЭнергетикаУКРАИНАСЛОВАКИЯГаз
 
 
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