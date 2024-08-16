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Группа "Интер РАО" приобрела НПО "Элсиб"

Группа "Интер РАО" приобрела НПО "Элсиб" - 16.08.2024, ПРАЙМ

Группа "Интер РАО" приобрела НПО "Элсиб"

Группа "Интер РАО" приобрела 98,4% акций энергомашиностроительного предприятия "Элсиб", которое в том числе производит генераторы для ТЭС, сообщила компания. | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T16:46+0300

2024-08-16T16:46+0300

2024-08-16T16:46+0300

интер рао

завод

генератор

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Группа "Интер РАО" приобрела 98,4% акций энергомашиностроительного предприятия "Элсиб", которое в том числе производит генераторы для ТЭС, сообщила компания. "Группа "Интер РАО" завершила сделку по приобретению 98,4% акций НПО "Элсиб", энергомашиностроительного предприятия, основная деятельность которого – проектирование и производство генераторов в комплекте с системами возбуждения, производство крупных электрических машин для ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, ГЭС и АЭС, а также услуги в сфере капитального ремонта и послепродажного сервиса", - говорится в сообщении компании. Приобретение позволит "Интер РАО" в рамках среднесрочной стратегии сформировать полностью интегрированный энергомашиностроительный бизнес с лидирующими позициями в сегменте энергоблоков средней мощности и тем самым укрепить положение в отрасли, также отмечают в компании. "В результате сделки будут обеспечены возможности для синергетического эффекта "Элсиба" с существующими активами в периметре "Интер РАО" – ООО "Русские Газовые Турбины", ООО "Современные технологии газовых турбин" и АО "Уральский турбинный завод": в частности, турбины УТЗ в подавляющем большинстве сопряжены с генераторами "Элсиба", - говорится в сообщении энергокомпании. Завод "Элсиб" - одно из крупнейших электромашиностроительных предприятий в Сибири, расположен в Новосибирске, ведет деятельность с 1953 года. Предприятие имеет крупную производственную и испытательную базу. Мощности завода позволяют производить более 20 моделей турбогенераторов различных типов исполнения мощностью от 6 до 500 МВт, гидрогенераторы в диапазоне мощности от 20 до 300 МВт и частоты вращения от 50 до 500 об/мин, электродвигатели переменного тока от 250 кВт до 12,5 МВт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

интер рао, завод, генератор