https://1prime.ru/20240816/germaniya-850934438.html

"Вновь вооружается". На Западе предупредили о великой угрозе миру

"Вновь вооружается". На Западе предупредили о великой угрозе миру - 16.08.2024, ПРАЙМ

"Вновь вооружается". На Западе предупредили о великой угрозе миру

ФРГ снова наращивает свои вооружения, прикрываясь агрессией Москвы, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T15:15+0300

2024-08-16T15:15+0300

2024-08-16T15:15+0300

германия

бундесвер

россия

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. ФРГ снова наращивает свои вооружения, прикрываясь агрессией Москвы, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Германия вновь вооружается под лживым предлогом российской агрессии, чтобы избавиться от вины за свой предыдущий геноцид и скрыть свое нацистское прошлое. Как же быстро западные демократии забыли, откуда появлялись самые великие угрозы человечеству. В третий раз повезет?" — заключил журналист.Михаэль Гисс, действующий командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге, ранее предположил, что немецкий бундесвер должен готовиться к противостоянию с Москвой в ближайшем будущем.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.

https://1prime.ru/20240816/ukraina-850933311.html

германия

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германия, бундесвер, россия