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Минфин США сообщил о сокращении вложений РФ в американские гособлигации
Минфин США сообщил о сокращении вложений РФ в американские гособлигации - 16.08.2024, ПРАЙМ
Минфин США сообщил о сокращении вложений РФ в американские гособлигации
Россия за июнь сократила портфель американских гособлигаций до 44 миллионов долларов с уровня мая в 45 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T07:46+0300
2024-08-16T07:46+0300
2024-08-16T07:48+0300
экономика
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Россия за июнь сократила портфель американских гособлигаций до 44 миллионов долларов с уровня мая в 45 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной минфином статистики за июнь, российский портфель состоит из 42 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 2 миллионов - в краткосрочных (42 миллионов долларов в долгосрочных и 3 миллиона долларов в краткосрочных в мае). На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,118 триллиона долларов с 1,128 триллиона в мае. На втором месте Китай с 780,2 миллиарда долларов (768,3 миллиарда в мае). Третье место по-прежнему занимает Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 741,5 миллиарда с 723,4 миллиарда долларов.
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россия, гособлигации сша
Экономика, РОССИЯ, гособлигации США
Минфин США сообщил о сокращении вложений РФ в американские гособлигации
Минфин США: вложения РФ в американские гособлигации в июне снизились до $44 млн
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Россия за июнь сократила портфель американских гособлигаций до 44 миллионов долларов с уровня мая в 45 миллионов, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной минфином статистики за июнь, российский портфель состоит из 42 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 2 миллионов - в краткосрочных (42 миллионов долларов в долгосрочных и 3 миллиона долларов в краткосрочных в мае).
Минфин США отметил сокращение вложений России в американские гособлигации
На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,118 триллиона долларов с 1,128 триллиона в мае. На втором месте Китай с 780,2 миллиарда долларов (768,3 миллиарда в мае). Третье место по-прежнему занимает Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 741,5 миллиарда с 723,4 миллиарда долларов.