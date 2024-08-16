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Уфимское моторостроительное предприятие подало иск к ОАК

Уфимское моторостроительное предприятие подало иск к ОАК - 16.08.2024, ПРАЙМ

Уфимское моторостроительное предприятие подало иск к ОАК

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО "ОДК – Уфимское моторостроительное производственное объединение", входящее в Объединенную двигателестроительную... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T15:28+0300

2024-08-16T15:28+0300

2024-08-16T15:28+0300

экономика

россия

суд

оак

иск

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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО "ОДК – Уфимское моторостроительное производственное объединение", входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха", в котором оно требует взыскать около 7,1 миллиарда рублей с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) того же "Ростеха". Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 14 августа, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований и другие подробности на данный момент не сообщаются. В тот же день, 14 августа, от ПАО "ОДК – Уфимское моторостроительное производственное объединение" в этот же суд поступило два заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. В карточках дел их участником также указана ОАК. Детали не приводятся. "ОДК – Уфимское моторостроительное производственное объединение" – разработчик и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России. Основные виды его деятельности – разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной техники, выпуск оборудования для нефтегазовой промышленности. ОАК была создана в 2006 году для консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания авиационной техники.

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