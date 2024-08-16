Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Казахстане отказались "слепо следовать" антироссийским санкциям - 16.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240816/kazakhstan-850925443.html
В Казахстане отказались "слепо следовать" антироссийским санкциям
В Казахстане отказались "слепо следовать" антироссийским санкциям - 16.08.2024, ПРАЙМ
В Казахстане отказались "слепо следовать" антироссийским санкциям
Санкции Запада против России наносят ущерб компаниям Казахстана, препятствуя их торговле и позволяя конкурентам занять их рыночные ниши в России. Об этом... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T10:33+0300
2024-08-16T10:33+0300
политика
россия
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848861231_0:250:2979:1926_1920x0_80_0_0_547f9a89e5a26fd9555fd1df8c4bbcc7.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Санкции Запада против России наносят ущерб компаниям Казахстана, препятствуя их торговле и позволяя конкурентам занять их рыночные ниши в России. Об этом агентству Bloomberg сообщил премьер-министра Казахстана, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин."Казахстан не станет "слепо следовать" антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы казахстанских компаний", - отметил собеседник агентства.Жумангарин также добавил, что страна будет продолжать соблюдать западные ограничения, так как не сможет справиться с прямыми санкциями. Кроме того, казахстанские компании, попавшие в санкционный список США, уже закрываются.Он отметил, что страна ранее следовала всем торговым ограничениям. Некоторые меры, направленные на ограничение доступа России к товарам, ударили по Казахстану, но западные правительства мало что сделали, чтобы компенсировать эти издержки.Например, горнодобывающая компания Eurasian Resources Group, принадлежащая Казахстану на 40 процентов, понесла огромные убытки из-за запрета на поставки руды в Россию, а российский клиент компании переключился на отечественных поставщиков, увеличивая свою прибыль, заключил министр
https://1prime.ru/20240815/ekspert-850902805.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848861231_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_ac2bffce79f071590fa30c6f2290e10e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, казахстан
Политика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН
10:33 16.08.2024
 
В Казахстане отказались "слепо следовать" антироссийским санкциям

Жумангарин: Казахстан не станет "слепо следовать" антироссийским санкциям

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЗаместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин
Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Санкции Запада против России наносят ущерб компаниям Казахстана, препятствуя их торговле и позволяя конкурентам занять их рыночные ниши в России. Об этом агентству Bloomberg сообщил премьер-министра Казахстана, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.
"Казахстан не станет "слепо следовать" антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы казахстанских компаний", - отметил собеседник агентства.
Жумангарин также добавил, что страна будет продолжать соблюдать западные ограничения, так как не сможет справиться с прямыми санкциями. Кроме того, казахстанские компании, попавшие в санкционный список США, уже закрываются.
Он отметил, что страна ранее следовала всем торговым ограничениям. Некоторые меры, направленные на ограничение доступа России к товарам, ударили по Казахстану, но западные правительства мало что сделали, чтобы компенсировать эти издержки.
Например, горнодобывающая компания Eurasian Resources Group, принадлежащая Казахстану на 40 процентов, понесла огромные убытки из-за запрета на поставки руды в Россию, а российский клиент компании переключился на отечественных поставщиков, увеличивая свою прибыль, заключил министр
Города мира. Астана - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
Россия стала основным экспортером в Казахстан в первом полугодии
Вчера, 12:06
 
ПолитикаРОССИЯКАЗАХСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала