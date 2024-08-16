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В Казахстане отказались "слепо следовать" антироссийским санкциям

В Казахстане отказались "слепо следовать" антироссийским санкциям - 16.08.2024, ПРАЙМ

В Казахстане отказались "слепо следовать" антироссийским санкциям

Санкции Запада против России наносят ущерб компаниям Казахстана, препятствуя их торговле и позволяя конкурентам занять их рыночные ниши в России. Об этом... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T10:33+0300

2024-08-16T10:33+0300

2024-08-16T10:33+0300

политика

россия

казахстан

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Санкции Запада против России наносят ущерб компаниям Казахстана, препятствуя их торговле и позволяя конкурентам занять их рыночные ниши в России. Об этом агентству Bloomberg сообщил премьер-министра Казахстана, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин."Казахстан не станет "слепо следовать" антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы казахстанских компаний", - отметил собеседник агентства.Жумангарин также добавил, что страна будет продолжать соблюдать западные ограничения, так как не сможет справиться с прямыми санкциями. Кроме того, казахстанские компании, попавшие в санкционный список США, уже закрываются.Он отметил, что страна ранее следовала всем торговым ограничениям. Некоторые меры, направленные на ограничение доступа России к товарам, ударили по Казахстану, но западные правительства мало что сделали, чтобы компенсировать эти издержки.Например, горнодобывающая компания Eurasian Resources Group, принадлежащая Казахстану на 40 процентов, понесла огромные убытки из-за запрета на поставки руды в Россию, а российский клиент компании переключился на отечественных поставщиков, увеличивая свою прибыль, заключил министр

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