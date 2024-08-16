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В Швейцарии отказались разблокировать активы российского миллиардера Хана - 16.08.2024, ПРАЙМ
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В Швейцарии отказались разблокировать активы российского миллиардера Хана
В Швейцарии отказались разблокировать активы российского миллиардера Хана - 16.08.2024, ПРАЙМ
В Швейцарии отказались разблокировать активы российского миллиардера Хана
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию находящегося под санкциями российского миллиардера Германа Хана о разблокировании его активов, которые после начала | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T15:42+0300
2024-08-16T15:45+0300
политика
россия
швейцария
суд
замороженные российские активы
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ЖЕНЕВА, 16 авг - ПРАЙМ. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию находящегося под санкциями российского миллиардера Германа Хана о разблокировании его активов, которые после начала специальной военной операции были переданы членам его семьи. Об этом сообщило Швейцарское издание Handelszeitung со ссылкой на решение суда. "Федеральный суд отклонил апелляцию клиента банка, попавшего под санкции. Предметом судебного решения стала заморозка дарения бывшего российского магната Германа Хана своему зятю", — сказано в публикации. Издание напомнило, что после начала СВО Хан пытался перевести деньги своей жене, дочери и ее мужу в швейцарский банк в виде дарения. "В случае с зятем речь идет о внушительной сумме в 20 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов - ред.). Однако банк, название которого скрыто в опубликованном вчера судебном решении, не пошел на сотрудничество, заблокировал счет и сообщил об этом в Государственный секретариат по экономике (Seco). Банк ссылается на постановления Федерального совета о санкциях", - уточняют в Handelszeitung. Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,42 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,53 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
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россия, швейцария, суд, замороженные российские активы
Политика, РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, суд, замороженные российские активы
15:42 16.08.2024 (обновлено: 15:45 16.08.2024)
 
В Швейцарии отказались разблокировать активы российского миллиардера Хана

Handelszeitung: суд в Швейцарии не стал разблокировать активы миллиардера Хана

© fotolia.com / PXWЦюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© fotolia.com / PXW
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ЖЕНЕВА, 16 авг - ПРАЙМ. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию находящегося под санкциями российского миллиардера Германа Хана о разблокировании его активов, которые после начала специальной военной операции были переданы членам его семьи. Об этом сообщило Швейцарское издание Handelszeitung со ссылкой на решение суда.
"Федеральный суд отклонил апелляцию клиента банка, попавшего под санкции. Предметом судебного решения стала заморозка дарения бывшего российского магната Германа Хана своему зятю", — сказано в публикации.
Издание напомнило, что после начала СВО Хан пытался перевести деньги своей жене, дочери и ее мужу в швейцарский банк в виде дарения.
"В случае с зятем речь идет о внушительной сумме в 20 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов - ред.). Однако банк, название которого скрыто в опубликованном вчера судебном решении, не пошел на сотрудничество, заблокировал счет и сообщил об этом в Государственный секретариат по экономике (Seco). Банк ссылается на постановления Федерального совета о санкциях", - уточняют в Handelszeitung.
Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,42 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,53 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
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ПолитикаРОССИЯШВЕЙЦАРИЯсудзамороженные российские активы
 
 
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