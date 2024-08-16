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Чистая прибыль МКПАО "Хэдхантер" в I полугодии выросла на 36 процентов

Чистая прибыль МКПАО "Хэдхантер" в I полугодии выросла на 36 процентов - 16.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль МКПАО "Хэдхантер" в I полугодии выросла на 36 процентов

Чистая прибыль МКПАО "Хэдхантер" в первом полугодии 2024 года выросла на 36% по сравнению в аналогичным периодом 2023 года, до 7,177 миллиарда рублей, говорится | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T19:14+0300

2024-08-16T19:14+0300

2024-08-16T19:14+0300

экономика

россия

бизнес

чистая прибыль

headhunter

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль МКПАО "Хэдхантер" в первом полугодии 2024 года выросла на 36% по сравнению в аналогичным периодом 2023 года, до 7,177 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО. Как указано в таблице, скорректированный показатель чистой прибыли за полугодие вырос вдвое, до 10,5 миллиарда рублей. Выручка - почти в 1,5 раза, до 18,45 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA также вырос в 1,5 раза, до 10,8 миллиарда рублей. Рентабельность по этому показателю увеличилась 1,3 процентного пункта, до 58,3%. Скорректированная чистая прибыль компании во втором квартале 2024 года выросла на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 5,520 миллиарда рублей. Ее рост обусловлен ростом выручки, увеличением доходов от процентов по депозитам на фоне роста остатков денежных средств и процентной ставки, а также снижением расходов по налогу на прибыль в связи с применением льготной ставки для ИТ-компаний 0% с 1 января 2024 года. Выручка за квартал выросла на 39,6%, до 9,82 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 38,4% и составил 5,71 миллиона рублей, а рентабельность скорректированного показателя EBITDA составила 58,2%. "Мы продемонстрировали значительные темпы роста выручки несмотря на заметное замедление общей экономической деятельности. ... Корпоративная реорганизации компании вышла на финишную прямую и уже в сентябре на Московской бирже начнут торговаться акции новой головной структуры Группы – МКПАО Хэдхантер. Следующее ключевое и ожидаемое для нас событие – возобновление дивидендных выплат, станет возможным по завершению процесса редомициляции Headhunter Group PLC в Россию, потенциально к концу текущего года", - прокомментировал генеральный директор МКПАО "Хэдхантер" Дмитрий Сергиенков. МКАО "Хэдхантер" зарегистрировано в октябре 2023 года в рамках редомициляции в специальный административный район (САР) на территории острова Октябрьский Калининградской области компании Gold Bear Limited c Сейшельских островов. В результате первого этапа реструктуризации МКАО стало новой материнской компанией группы - ему принадлежит 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group PLC. Саму HeadHunter Group PLC впоследствии также планируется редомицилировать в калининградский САР.

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россия, бизнес, чистая прибыль, headhunter