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Бизнес отметил существенное ужесточение условий кредитования, заявил ЦБ

Бизнес отметил существенное ужесточение условий кредитования, заявил ЦБ - 16.08.2024, ПРАЙМ

Бизнес отметил существенное ужесточение условий кредитования, заявил ЦБ

Условия кредитования бизнеса в РФ, по оценкам предприятий, в августе ужесточались более существенно, чем в июле, масштаб ужесточения сопоставим с сентябрем 2023 | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T13:36+0300

2024-08-16T13:36+0300

2024-08-16T13:36+0300

банк россии

россия

бизнес

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Условия кредитования бизнеса в РФ, по оценкам предприятий, в августе ужесточались более существенно, чем в июле, масштаб ужесточения сопоставим с сентябрем 2023 года, говорится в материале Банка России. "За кредитами в августе текущего года обращались 34,6% опрошенных предприятий (в июле - 34,0%). По их оценкам, условия кредитования в целом по экономике ужесточались более существенно, чем месяцем ранее. Масштаб ужесточения условий кредитования сопоставим с сентябрем 2023 года", - говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий". Наряду с увеличением процентных ставок по кредитам, в том числе льготным, банки также ужесточают неценовые условия кредитования - например, требования к содержанию пакета документов для получения кредитных средств, указывается в материале ЦБ. Ценовые ожидания бизнеса в августе несколько увеличились по сравнению с предыдущим месяцем, отметили в ЦБ."Ценовые ожидания бизнеса в целом в августе несколько увеличились по сравнению с предыдущим месяцем. Их уровень оставался повышенным и существенно превосходил значения 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели. Ценовые ожидания снизились только у предприятий всех подотраслей промышленности", - говорится в документе.Текущие оценки бизнес-климата снизились второй месяц подряд после июньского локального максимума. Наиболее заметно они уменьшились в строительстве, достигнув минимума с февраля 2023 года. "Это в большей степени было связано с заметным охлаждением текущего спроса на фоне сворачивания программ льготной ипотеки. В то же время в промышленном производстве и торговле респонденты оценили текущую бизнес-ситуацию более позитивно, чем в июле", - отмечается в материале.Краткосрочные ожидания компаний продолжили коррекцию вниз, вернувшись к среднему уровню 2023 года. Наименее позитивные ожидания среди укрупненных отраслей сложились в строительстве и сфере услуг. Наибольший оптимизм сохранили предприятия сельского хозяйства и обрабатывающих производств.Текущие оценки компаний по производству снизились второй месяц подряд после их повышения в феврале-июне этого года. В частности, менее позитивно, чем в июле, ситуацию оценивали предприятия в сельском хозяйстве, сфере услуг и строительстве. При этом самые низкие оценки сохранились в торговле, особенно в сегменте розничных продаж, в том числе из‑за высокой конкуренции в отрасли. В целом среди факторов, ограничивающих расширение деловой активности, респонденты в августе отмечали сохранение проблемы дефицита кадров, а также сложности с доставкой грузов и платежами по импорту.Ожидания компаний по производству в целом сохранили позитив, при этом были несколько ниже июльского уровня. Некоторая коррекция вниз в части ожиданий была характерна для большинства отраслей. Наиболее оптимистичными оставались ожидания компаний промышленного производства, особенно среди производителей продукции инвестиционного назначения.Банк России в конце июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес