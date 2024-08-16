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СБУ задержала двух военкомов, "заработавших" на уклонистах более $1 млн

СБУ задержала двух военкомов, "заработавших" на уклонистах более $1 млн - 16.08.2024, ПРАЙМ

СБУ задержала двух военкомов, "заработавших" на уклонистах более $1 млн

Руководители Бориспольского и Бучанского районных военкоматов и их сообщник организовали схему по уклонению от мобилизации на Украине, сообщила СБУ 16 августа. | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T15:29+0300

2024-08-16T15:29+0300

2024-08-16T15:29+0300

украина

насильственная мобилизация на украине

мошенники

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Руководители Бориспольского и Бучанского районных военкоматов и их сообщник организовали схему по уклонению от мобилизации на Украине, сообщила СБУ 16 августа."СБУ задержала двух руководителей ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) в Киевской области и их сообщника, которые "заработали" на уклонистах более 1 миллиона долларов", - следует из сообщения ведомства.Имена подозреваемых не оглашаются. Известно, что они занимались изготовлением фиктивных документов для мобилизованных. Полный пакет фальшивых бумаг стоил 37 тысяч долларов. С изготовленными справками о непригодности призывники могли свободно покинуть страну.Сотрудникам предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса Украины - "Препятствование законной деятельности ВСУ" и "Неправомерная выгода, предоставленная должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенная по предварительному сговору группой лиц". Им грозит до 8 лет лишения свободы. 11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.

https://1prime.ru/20240816/ukraina-850933311.html

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украина, насильственная мобилизация на украине, мошенники