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ЦБ рекомендовал поддержать ипотечных заемщиков в трех приграничных регионах

ЦБ рекомендовал поддержать ипотечных заемщиков в трех приграничных регионах - 16.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ рекомендовал поддержать ипотечных заемщиков в трех приграничных регионах

Банк России рекомендует кредиторам поддержать ипотечных заемщиков Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было повреждено или утрачено, сообщает... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T16:09+0300

2024-08-16T16:09+0300

2024-08-16T16:40+0300

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Банк России рекомендует кредиторам поддержать ипотечных заемщиков Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было повреждено или утрачено, сообщает пресс-служба регулятора."Банк России рекомендует кредиторам поддержать ипотечных заемщиков Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было повреждено или утрачено в результате произошедших событий. В случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, кредиторам следует рассмотреть возможность полного прощения долга", - говорится в сообщении ЦБ.При частичном разрушении жилья, которое подлежит восстановлению, кредиторы могут освободить заемщиков от уплаты ипотечных платежей сроком на 1 год без начисления процентов. Долг также подлежит частичному или полному списанию в особо тяжелых жизненных ситуациях, указывает ЦБ.Кроме того, кредиторам рекомендуется в кратчайшие сроки рассматривать заявления о реструктуризации, поступившие от жителей приграничных районов, от эвакуированных или вынужденно переселенных граждан, и предоставлять отсрочку по ипотеке на срок до 1 года без начисления процентов.О принятых решениях, как говорится в сообщении, кредиторы должны уведомлять заемщиков любыми доступными способами.При этом Банк России обращает внимание, что проведенная реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю заемщика."По всем вопросам оказания поддержки при наличии ипотечных кредитов жители Курской, Брянской и Белгородской областей могут обращаться на горячую линию Банка России: 8 495 771-44-20 и 8 800 250-15-24", - добавила пресс-служба регулятора.Во вторник ЦБ РФ рекомендовал банкам идти навстречу заемщикам из зоны ЧС в Курской, Брянской и Белгородской областях и удовлетворять их заявления о реструктуризации кредитов в любом случае, при этом указывалось, что граждане вправе обратиться за отсрочкой платежей на срок до 6 месяцев, а банки должны рассматривать такие заявления в упрощенном порядке. ЦБ тогда также рекомендовал кредиторам идти навстречу заемщикам и удовлетворять их заявления о реструктуризации даже в том случае, если предъявляемые законом требования не соблюдаются: например, размер кредита превышает установленный законом лимит.

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россия, ипотека