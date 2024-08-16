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В "Роскосмосе" рассказали, когда начнется промышленное освоение Луны

В "Роскосмосе" рассказали, когда начнется промышленное освоение Луны - 16.08.2024, ПРАЙМ

В "Роскосмосе" рассказали, когда начнется промышленное освоение Луны

Человечество займется промышленным освоением лунных ресурсов после сороковых годов 21 века. Такое мнение выразил на форуме "Территория смыслов" генеральный... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T16:23+0300

2024-08-16T16:23+0300

2024-08-16T16:23+0300

экономика

россия

роскосмос

юрий борисов

луна

добыча полезных ископаемых

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 16 авг - ПРАЙМ. Человечество займется промышленным освоением лунных ресурсов после сороковых годов 21 века. Такое мнение выразил на форуме "Территория смыслов" генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Когда-нибудь, наверное после 40-х годов, человечество перейдет к промышленности освоению этих ресурсов", — сказал он.По его словам, редкоземельные металлы и гелий встречаются на Луне в больших, чем на Земле. Борисов напомнил, что для обеспечения питания добывающего и прочего оборудования в России создается ядерная энергетическая установка для поверхности Луны

https://1prime.ru/20240704/kosmos-849767092.html

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россия, роскосмос, юрий борисов, луна, добыча полезных ископаемых