https://1prime.ru/20240816/markirovka-850945154.html
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку моторных масел
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку моторных масел - 16.08.2024, ПРАЙМ
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку моторных масел
Минпромторг России предлагает начать с 1 сентября 2025 года обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T22:00+0300
2024-08-16T22:00+0300
2024-08-16T22:00+0300
экономика
россия
минпромторг
гсм
маркировка
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает начать с 1 сентября 2025 года обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, сообщает пресс-служба министерства. "Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. Планируется, что регистрация в информационной системе маркировки участников оборота отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей начнется 1 марта 2025 года", - сообщается в пресс-релизе. Более того, с 1 сентября 2025 года станет обязательной маркировка и представление в информационную систему сведений о вводе в оборот данной продукции. Соответствующий проект постановления кабмина РФ разработан Минпромторгом РФ и размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Министерство добавило, что с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года на территории РФ проходит добровольный эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, в рамках которого производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут провести тестирование технологий маркировки и взаимодействия с информационной системой маркировки.
https://1prime.ru/20240808/markirovka-850760370.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8f1c37b5771fd844f08e82cfa134d7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минпромторг, гсм, маркировка
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, ГСМ, маркировка
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку моторных масел
Минпромторг предложил начать в 2025 году обязательную маркировку моторных масел
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает начать с 1 сентября 2025 года обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, сообщает пресс-служба министерства.
"Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. Планируется, что регистрация в информационной системе маркировки участников оборота отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей начнется 1 марта 2025 года", - сообщается в пресс-релизе.
Более того, с 1 сентября 2025 года станет обязательной маркировка и представление в информационную систему сведений о вводе в оборот данной продукции. Соответствующий проект постановления кабмина РФ разработан Минпромторгом РФ и размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Министерство добавило, что с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года на территории РФ проходит добровольный эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, в рамках которого производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут провести тестирование технологий маркировки и взаимодействия с информационной системой маркировки.
В РФ перенесли вступление в силу новых правил маркировки экопродуктов