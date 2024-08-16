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Минпромторг предложил начать обязательную маркировку моторных масел - 16.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240816/markirovka-850945154.html
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку моторных масел
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку моторных масел - 16.08.2024, ПРАЙМ
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку моторных масел
Минпромторг России предлагает начать с 1 сентября 2025 года обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T22:00+0300
2024-08-16T22:00+0300
экономика
россия
минпромторг
гсм
маркировка
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает начать с 1 сентября 2025 года обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, сообщает пресс-служба министерства. "Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. Планируется, что регистрация в информационной системе маркировки участников оборота отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей начнется 1 марта 2025 года", - сообщается в пресс-релизе. Более того, с 1 сентября 2025 года станет обязательной маркировка и представление в информационную систему сведений о вводе в оборот данной продукции. Соответствующий проект постановления кабмина РФ разработан Минпромторгом РФ и размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Министерство добавило, что с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года на территории РФ проходит добровольный эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, в рамках которого производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут провести тестирование технологий маркировки и взаимодействия с информационной системой маркировки.
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россия, минпромторг, гсм, маркировка
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, ГСМ, маркировка
22:00 16.08.2024
 
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку моторных масел

Минпромторг предложил начать в 2025 году обязательную маркировку моторных масел

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает начать с 1 сентября 2025 года обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, сообщает пресс-служба министерства.
"Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. Планируется, что регистрация в информационной системе маркировки участников оборота отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей начнется 1 марта 2025 года", - сообщается в пресс-релизе.
Более того, с 1 сентября 2025 года станет обязательной маркировка и представление в информационную систему сведений о вводе в оборот данной продукции. Соответствующий проект постановления кабмина РФ разработан Минпромторгом РФ и размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Министерство добавило, что с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года на территории РФ проходит добровольный эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, в рамках которого производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут провести тестирование технологий маркировки и взаимодействия с информационной системой маркировки.
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