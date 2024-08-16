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"Счет на сотни миллиардов". Зачем майнерам бюджетопровод - 16.08.2024, ПРАЙМ
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"Счет на сотни миллиардов". Зачем майнерам бюджетопровод
"Счет на сотни миллиардов". Зачем майнерам бюджетопровод - 16.08.2024, ПРАЙМ
"Счет на сотни миллиардов". Зачем майнерам бюджетопровод
Принятие закона о майнинге принесет России дополнительно до 300 миллиардов рублей криптовалютной ликвидности, которую можно использовать во внешних расчетах, а... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T03:03+0300
2024-08-16T03:03+0300
эксклюзив
майнинг
промышленный майнинг
легализация майнинга
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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Принятие закона о майнинге принесет России дополнительно до 300 миллиардов рублей криптовалютной ликвидности, которую можно использовать во внешних расчетах, а также подтолкнет развитие искусственного интеллекта, рассказал агентству "Прайм" директор Центра компетенций цифровой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Безделов.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Отрасль промышленного майнинга ожидала регулирования с 2017 года. Был пройден долгий путь. За плечами множество совещаний, форумов, конференций и круглых столов, посвященных теме регулирования", - напомнил он.Предприятия ассоциации промышленного майнинга являются источником криптовалютной ликвидности. После введения законодательного регулирования чистая криптовалютная ликвидность для внешнеторговых расчетов составит 240-300 млрд рублей в эквиваленте. Это поможет нивелировать беспрецедентное санкционное давление Запада и укрепить экономический суверенитет страны, уверен Безделов.По его мнению, после регулирования отрасль промышленного майнинга будет развиваться активнее. Благодаря инвестициям будут созданы новые дата-центры и рабочие места. Россия сможет выйти на первое место в мире по майнингу криптовалют, попутно решая задачи смежных, инновационных и традиционных отраслей. И, конечно же, будет расти количество налоговых поступлений."Так, по нашим расчетам, налогообложение майнинговой деятельности будет приносить стране около 50 миллиардов рублей налогов в год с 2026 года (после начала эксплуатационной фазы инвестиционных проектов)", - отметил эксперт.Более того, партнерство с майнинговыми дата-центрами поможет выиграть 2-3 года в мировой гонке искусственного интеллекта. Таким образом, регулирование создаст задел для развития цифровых инноваций в стране, заключил он.
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эксклюзив, майнинг, промышленный майнинг, легализация майнинга
Эксклюзив, майнинг, промышленный майнинг, легализация майнинга
03:03 16.08.2024
 
"Счет на сотни миллиардов". Зачем майнерам бюджетопровод

Эксперт Безделов: закон о майнинге принесет до 300 млрд рублей криптоликвидности

© Фото : Пресс-служба компании BitRiverПромышленный майнинг
Промышленный майнинг - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© Фото : Пресс-служба компании BitRiver
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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Принятие закона о майнинге принесет России дополнительно до 300 миллиардов рублей криптовалютной ликвидности, которую можно использовать во внешних расчетах, а также подтолкнет развитие искусственного интеллекта, рассказал агентству "Прайм" директор Центра компетенций цифровой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Безделов.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
"Отрасль промышленного майнинга ожидала регулирования с 2017 года. Был пройден долгий путь. За плечами множество совещаний, форумов, конференций и круглых столов, посвященных теме регулирования", - напомнил он.
Предприятия ассоциации промышленного майнинга являются источником криптовалютной ликвидности. После введения законодательного регулирования чистая криптовалютная ликвидность для внешнеторговых расчетов составит 240-300 млрд рублей в эквиваленте. Это поможет нивелировать беспрецедентное санкционное давление Запада и укрепить экономический суверенитет страны, уверен Безделов.
По его мнению, после регулирования отрасль промышленного майнинга будет развиваться активнее. Благодаря инвестициям будут созданы новые дата-центры и рабочие места. Россия сможет выйти на первое место в мире по майнингу криптовалют, попутно решая задачи смежных, инновационных и традиционных отраслей. И, конечно же, будет расти количество налоговых поступлений.
"Так, по нашим расчетам, налогообложение майнинговой деятельности будет приносить стране около 50 миллиардов рублей налогов в год с 2026 года (после начала эксплуатационной фазы инвестиционных проектов)", - отметил эксперт.
Более того, партнерство с майнинговыми дата-центрами поможет выиграть 2-3 года в мировой гонке искусственного интеллекта. Таким образом, регулирование создаст задел для развития цифровых инноваций в стране, заключил он.
%Сувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
Эксперты назвали перспективы для бизнеса после принятия закона о майнинге
9 августа, 12:47
 
Эксклюзивмайнингпромышленный майнинглегализация майнинга
 
 
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