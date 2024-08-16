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"Счет на сотни миллиардов". Зачем майнерам бюджетопровод

"Счет на сотни миллиардов". Зачем майнерам бюджетопровод - 16.08.2024, ПРАЙМ

"Счет на сотни миллиардов". Зачем майнерам бюджетопровод

Принятие закона о майнинге принесет России дополнительно до 300 миллиардов рублей криптовалютной ликвидности, которую можно использовать во внешних расчетах, а... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T03:03+0300

2024-08-16T03:03+0300

2024-08-16T03:03+0300

эксклюзив

майнинг

промышленный майнинг

легализация майнинга

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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Принятие закона о майнинге принесет России дополнительно до 300 миллиардов рублей криптовалютной ликвидности, которую можно использовать во внешних расчетах, а также подтолкнет развитие искусственного интеллекта, рассказал агентству "Прайм" директор Центра компетенций цифровой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Безделов.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Отрасль промышленного майнинга ожидала регулирования с 2017 года. Был пройден долгий путь. За плечами множество совещаний, форумов, конференций и круглых столов, посвященных теме регулирования", - напомнил он.Предприятия ассоциации промышленного майнинга являются источником криптовалютной ликвидности. После введения законодательного регулирования чистая криптовалютная ликвидность для внешнеторговых расчетов составит 240-300 млрд рублей в эквиваленте. Это поможет нивелировать беспрецедентное санкционное давление Запада и укрепить экономический суверенитет страны, уверен Безделов.По его мнению, после регулирования отрасль промышленного майнинга будет развиваться активнее. Благодаря инвестициям будут созданы новые дата-центры и рабочие места. Россия сможет выйти на первое место в мире по майнингу криптовалют, попутно решая задачи смежных, инновационных и традиционных отраслей. И, конечно же, будет расти количество налоговых поступлений."Так, по нашим расчетам, налогообложение майнинговой деятельности будет приносить стране около 50 миллиардов рублей налогов в год с 2026 года (после начала эксплуатационной фазы инвестиционных проектов)", - отметил эксперт.Более того, партнерство с майнинговыми дата-центрами поможет выиграть 2-3 года в мировой гонке искусственного интеллекта. Таким образом, регулирование создаст задел для развития цифровых инноваций в стране, заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, майнинг, промышленный майнинг, легализация майнинга