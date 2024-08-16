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Чистая прибль "Мегафона" по МСФО незначительно сократилась - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибль "Мегафона" по МСФО незначительно сократилась
Чистая прибль "Мегафона" по МСФО незначительно сократилась - 16.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибль "Мегафона" по МСФО незначительно сократилась
Чистая прибыль "Мегафона" по МСФО в первом полугодии 2024 года незначительно сократилась - на 0,22%, до 26,87 миллиарда рублей с 26,93 миллиарда годом ранее,... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T10:18+0300
2024-08-16T10:18+0300
россия
мегафон
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МОСКВА, 16 авог - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мегафона" по МСФО в первом полугодии 2024 года незначительно сократилась - на 0,22%, до 26,87 миллиарда рублей с 26,93 миллиарда годом ранее, сообщила компания."Чистая прибыль: первое полугодие 2024 года - 26,866 миллиарда рублей, первое полугодие 2023 - 26,925 миллиарда рублей, 2024/2023 - -0,22%", - говорится в сообщении.Выручка в первом полугодии увеличилась на 5,8%, до 222,1 миллиарда рублей. Как отмечает компания, рост связан с расширением абонентской базы, увеличением потребления мобильного интернет-трафика и повышением продаж потребительской электроники.В свою очередь абонентская база увеличилась на 2%, до 77,2 миллиона. А продажи абонентского оборудования выросли на 13,26%, до 29,9 миллиарда рублей.Показатель OIBDA увеличился на 4,43%, до 98,32 миллиарда рублей, рентабельность OIBDA составила 44,26% после 44,86% в первом полугодии 2023 года. Сервисная выручка компании возросла на 4,77%, до 192,25 миллиарда рублей.Отмечается, что операционные затраты компании увеличились в связи с отменой льгот на плату за использование LTE-спектра частот с 1 января 2024 года. Добавляется, что затраты операторов связи РФ, использующих технологии стандарта LTE, многократно возросли.
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россия, мегафон
РОССИЯ, Мегафон
10:18 16.08.2024
 
Чистая прибль "Мегафона" по МСФО незначительно сократилась

Чистая прибль "Мегафона" по МСФО в I полугодии сократилась до 26,87 млрд руб

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкОфис компании "Мегафон" в Москве
Офис компании Мегафон в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 16 авог - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мегафона" по МСФО в первом полугодии 2024 года незначительно сократилась - на 0,22%, до 26,87 миллиарда рублей с 26,93 миллиарда годом ранее, сообщила компания.
"Чистая прибыль: первое полугодие 2024 года - 26,866 миллиарда рублей, первое полугодие 2023 - 26,925 миллиарда рублей, 2024/2023 - -0,22%", - говорится в сообщении.
Выручка в первом полугодии увеличилась на 5,8%, до 222,1 миллиарда рублей. Как отмечает компания, рост связан с расширением абонентской базы, увеличением потребления мобильного интернет-трафика и повышением продаж потребительской электроники.
В свою очередь абонентская база увеличилась на 2%, до 77,2 миллиона. А продажи абонентского оборудования выросли на 13,26%, до 29,9 миллиарда рублей.
Показатель OIBDA увеличился на 4,43%, до 98,32 миллиарда рублей, рентабельность OIBDA составила 44,26% после 44,86% в первом полугодии 2023 года. Сервисная выручка компании возросла на 4,77%, до 192,25 миллиарда рублей.
Отмечается, что операционные затраты компании увеличились в связи с отменой льгот на плату за использование LTE-спектра частот с 1 января 2024 года. Добавляется, что затраты операторов связи РФ, использующих технологии стандарта LTE, многократно возросли.
 
РОССИЯМегафон
 
 
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