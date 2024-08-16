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Чистая прибль "Мегафона" по МСФО незначительно сократилась

Чистая прибль "Мегафона" по МСФО незначительно сократилась - 16.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибль "Мегафона" по МСФО незначительно сократилась

Чистая прибыль "Мегафона" по МСФО в первом полугодии 2024 года незначительно сократилась - на 0,22%, до 26,87 миллиарда рублей с 26,93 миллиарда годом ранее,... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T10:18+0300

2024-08-16T10:18+0300

2024-08-16T10:18+0300

россия

мегафон

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МОСКВА, 16 авог - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мегафона" по МСФО в первом полугодии 2024 года незначительно сократилась - на 0,22%, до 26,87 миллиарда рублей с 26,93 миллиарда годом ранее, сообщила компания."Чистая прибыль: первое полугодие 2024 года - 26,866 миллиарда рублей, первое полугодие 2023 - 26,925 миллиарда рублей, 2024/2023 - -0,22%", - говорится в сообщении.Выручка в первом полугодии увеличилась на 5,8%, до 222,1 миллиарда рублей. Как отмечает компания, рост связан с расширением абонентской базы, увеличением потребления мобильного интернет-трафика и повышением продаж потребительской электроники.В свою очередь абонентская база увеличилась на 2%, до 77,2 миллиона. А продажи абонентского оборудования выросли на 13,26%, до 29,9 миллиарда рублей.Показатель OIBDA увеличился на 4,43%, до 98,32 миллиарда рублей, рентабельность OIBDA составила 44,26% после 44,86% в первом полугодии 2023 года. Сервисная выручка компании возросла на 4,77%, до 192,25 миллиарда рублей.Отмечается, что операционные затраты компании увеличились в связи с отменой льгот на плату за использование LTE-спектра частот с 1 января 2024 года. Добавляется, что затраты операторов связи РФ, использующих технологии стандарта LTE, многократно возросли.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мегафон