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Минпромторг предложил увеличить квоты на экспорт сложных удобрений - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг предложил увеличить квоты на экспорт сложных удобрений
Минпромторг предложил увеличить квоты на экспорт сложных удобрений - 16.08.2024, ПРАЙМ
Минпромторг предложил увеличить квоты на экспорт сложных удобрений
Минпромторг РФ предлагает ввести дополнительные квоты на экспорт сложных удобрений в объеме 297,1 тысячи тонн, следует из проекта постановления, опубликованного | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T19:28+0300
2024-08-16T19:28+0300
экономика
россия
квоты
экспорт удобрений
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает ввести дополнительные квоты на экспорт сложных удобрений в объеме 297,1 тысячи тонн, следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В конце марта Минпромторг РФ предложил продлить действие квот на экспорт удобрений на период с 1 июня по 30 ноября. Позже правительство РФ установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября. Сообщалось, что квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию. Общий объем экспортной квоты составляет свыше 19,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,4 миллиона тонн, для сложных – около 7,3 миллиона тонн. "Установить: ... дополнительное количественное ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, минеральных удобрений по кодам ТН ВЭД ЕАЭС 3105 20 100 0, 3105 20 900 0, 3105 40 000 0, 3105 59 000 0 в объеме 297 085 тонн (далее соответственно – удобрения, нетарифные квоты)", - говорится в документе. В пояснительной записке указывается, что минеральные удобрения, экспортируемые российскими производителями, обеспечивают существенную часть валютной выручки страны. Ограничение экспорта приведет к разгрузке мощностей производства, рискам невозможности продолжения технической работы предприятия, остановке производства, к выходу 34 тысяч сотрудников на простой, а также к снижению экспортной выручки. В случае выявления неисполнения плана, будет приостановлено действие лицензии на экспорт производителю минеральных удобрений, как только ‎в Минпромторг поступит официальное письмо Минсельхоза РФ.
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россия, квоты, экспорт удобрений
Экономика, РОССИЯ, квоты, экспорт удобрений
19:28 16.08.2024
 
Минпромторг предложил увеличить квоты на экспорт сложных удобрений

Минпромторг: квоты на экспорт сложных удобрений надо повысить на 297,1 тыс тонн

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает ввести дополнительные квоты на экспорт сложных удобрений в объеме 297,1 тысячи тонн, следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В конце марта Минпромторг РФ предложил продлить действие квот на экспорт удобрений на период с 1 июня по 30 ноября. Позже правительство РФ установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября. Сообщалось, что квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию. Общий объем экспортной квоты составляет свыше 19,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,4 миллиона тонн, для сложных – около 7,3 миллиона тонн.
"Установить: ... дополнительное количественное ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, минеральных удобрений по кодам ТН ВЭД ЕАЭС 3105 20 100 0, 3105 20 900 0, 3105 40 000 0, 3105 59 000 0 в объеме 297 085 тонн (далее соответственно – удобрения, нетарифные квоты)", - говорится в документе.
В пояснительной записке указывается, что минеральные удобрения, экспортируемые российскими производителями, обеспечивают существенную часть валютной выручки страны. Ограничение экспорта приведет к разгрузке мощностей производства, рискам невозможности продолжения технической работы предприятия, остановке производства, к выходу 34 тысяч сотрудников на простой, а также к снижению экспортной выручки.
В случае выявления неисполнения плана, будет приостановлено действие лицензии на экспорт производителю минеральных удобрений, как только ‎в Минпромторг поступит официальное письмо Минсельхоза РФ.
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