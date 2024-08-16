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Пошлина на экспорт российской пшеницы вырастет втрое
Пошлина на экспорт российской пшеницы вырастет втрое - 16.08.2024, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт российской пшеницы вырастет втрое
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 21 по 27 августа повысится в 3,2 раза, до 828,4 рубля за тонну, на кукурузу - втрое, до 1033,6 рубля, а на... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T13:20+0300
2024-08-16T13:20+0300
2024-08-16T13:20+0300
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 21 по 27 августа повысится в 3,2 раза, до 828,4 рубля за тонну, на кукурузу - втрое, до 1033,6 рубля, а на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 214,5 доллара за тонну, на ячмень - 180,9 доллара, на кукурузу - при цене 205,2 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 14 по 20 августа, составляет 257,3 рубля за тонну, это ее минимальное значение с 2021 года; на кукурузу - 344,5 рубля за тонну, перестав быть нулевой впервые с апреля, на вывоз ячменя - остаётся нулевой. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены с 17 тысяч до 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу – с 15 875 рублей до 16 875 рублей.
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россия, минсельхоз, пшеница
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз, Пшеница
Пошлина на экспорт российской пшеницы вырастет втрое
Минсельхоз: пошлина на экспорт российской пшеницы вырастет до 828,4 руб за тонну
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 21 по 27 августа повысится в 3,2 раза, до 828,4 рубля за тонну, на кукурузу - втрое, до 1033,6 рубля, а на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 214,5 доллара за тонну, на ячмень - 180,9 доллара, на кукурузу - при цене 205,2 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 14 по 20 августа, составляет 257,3 рубля за тонну, это ее минимальное значение с 2021 года; на кукурузу - 344,5 рубля за тонну, перестав быть нулевой впервые с апреля, на вывоз ячменя - остаётся нулевой.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены с 17 тысяч до 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу – с 15 875 рублей до 16 875 рублей.