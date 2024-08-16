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В Минсельхозе рассказали о ходе текущей уборочной кампании
В Минсельхозе рассказали о ходе текущей уборочной кампании - 16.08.2024, ПРАЙМ
В Минсельхозе рассказали о ходе текущей уборочной кампании
Российские аграрии в ходе текущей уборочной кампании уже собрали более 73 миллионов тонн зерна, в целом темп кампании удовлетворительный, заявил замминистра... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T20:06+0300
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2024-08-16T20:06+0300
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САРАТОВ, 16 авг - ПРАЙМ. Российские аграрии в ходе текущей уборочной кампании уже собрали более 73 миллионов тонн зерна, в целом темп кампании удовлетворительный, заявил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. "На сегодняшний день у нас в активной фазе уборочной кампании более 73 миллионов тонн уже намолочено. Уборка в этом году достаточно напряженная, погода вносит свои коррективы, но в целом темп нас удовлетворяет. Сегодня мы видим, что качество зерна превышает показатели качества прошлого года, то есть более 76% зерна, в частности, по пшенице мы видим - 1-4 класса - в принципе, продовольственного качества, и это говорит о хороших результатах наших аграриев", - сказал Разин журналистам в пятницу в Саратовской области в рамках XI открытого чемпионата России по пахоте.
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Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз РФ, аграрии, зерно
В Минсельхозе рассказали о ходе текущей уборочной кампании
Минсельхоз: российские аграрии уже собрали более 73 миллионов тонн зерна
САРАТОВ, 16 авг - ПРАЙМ. Российские аграрии в ходе текущей уборочной кампании уже собрали более 73 миллионов тонн зерна, в целом темп кампании удовлетворительный, заявил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.
"На сегодняшний день у нас в активной фазе уборочной кампании более 73 миллионов тонн уже намолочено. Уборка в этом году достаточно напряженная, погода вносит свои коррективы, но в целом темп нас удовлетворяет. Сегодня мы видим, что качество зерна превышает показатели качества прошлого года, то есть более 76% зерна, в частности, по пшенице мы видим - 1-4 класса - в принципе, продовольственного качества, и это говорит о хороших результатах наших аграриев", - сказал Разин журналистам в пятницу в Саратовской области в рамках XI открытого чемпионата России по пахоте.
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