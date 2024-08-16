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Патрушев обвинил Запад в попытках лишить Россию выхода в Балтийское море
Патрушев обвинил Запад в попытках лишить Россию выхода в Балтийское море - 16.08.2024, ПРАЙМ
Патрушев обвинил Запад в попытках лишить Россию выхода в Балтийское море
Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, в беседе с "Известиями" рассказал о стратегии Запада на Балтике. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T05:48+0300
2024-08-16T05:48+0300
2024-08-16T05:48+0300
политика
черное море
запад
николай патрушев
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, в беседе с "Известиями" рассказал о стратегии Запада на Балтике.По словам помощника президента, "Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" альянса, используя для этого новоиспеченные страны НАТО - Швецию и Финляндию".
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черное море, запад, николай патрушев
Политика, Черное море, ЗАПАД, Николай Патрушев
Патрушев обвинил Запад в попытках лишить Россию выхода в Балтийское море
Патрушев: Запад хочет лишить Россию выхода в Балтийское море
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, в беседе с "Известиями" рассказал о стратегии Запада на Балтике.
По словам помощника президента, "Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" альянса, используя для этого новоиспеченные страны НАТО - Швецию и Финляндию".
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