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ВТБ назвал три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров
ВТБ назвал три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров - 16.08.2024, ПРАЙМ
ВТБ назвал три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров
В августе 2024 года более 40 процентов мошеннических атак на пенсионеров осуществлялись по трем основным схемам, сообщила пресс-служба ВТБ. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T11:06+0300
2024-08-16T11:06+0300
2024-08-16T11:06+0300
мошенничество
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мошенники
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В августе 2024 года более 40 процентов мошеннических атак на пенсионеров осуществлялись по трем основным схемам, сообщила пресс-служба ВТБ."ВТБ выделил три самые распространенные в августе 2024 года схемы мошенничества, направленные на пенсионеров. Попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчет пенсии, оформление полиса ОМС, несуществующие скидки на ЖКУ", - отметили в кредитной организации.Одна из схем состоит в том, что мошенники представляются сотрудниками Социального фонда России и под предлогом перерасчета пенсии или оформления заявки просят пенсионеров сообщить личные данные или код из SMS. В результате мошенники получают доступ к личному кабинету пенсионера на портале "Госуслуги" и могут снять деньги или оформить кредит на имя жертвы.Вторая схема заключается в обмане пенсионеров с помощью предложения несуществующих скидок на ЖКХ, для чего злоумышленники также запрашивают личные данные и код из SMS. Третья схема связана с подставными звонками от имени страховой компании, где предлагается "продлить" полис ДМС через скачивание вредоносного приложения.Мошенники также могут просить SMS-код для доступа к личному кабинету на "Госуслугах", заключили в банке.
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россия, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, МОШЕННИКИ
ВТБ назвал три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров
ВТБ: мошенники осуществляют более 50% атак на пенсионеров, применяя три схемы
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В августе 2024 года более 40 процентов мошеннических атак на пенсионеров осуществлялись по трем основным схемам, сообщила пресс-служба ВТБ.
"ВТБ выделил три самые распространенные в августе 2024 года схемы мошенничества, направленные на пенсионеров. Попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчет пенсии, оформление полиса ОМС, несуществующие скидки на ЖКУ", - отметили в кредитной организации.
Одна из схем состоит в том, что мошенники представляются сотрудниками Социального фонда России и под предлогом перерасчета пенсии или оформления заявки просят пенсионеров сообщить личные данные или код из SMS. В результате мошенники получают доступ к личному кабинету пенсионера на портале "Госуслуги" и могут снять деньги или оформить кредит на имя жертвы.
Вторая схема заключается в обмане пенсионеров с помощью предложения несуществующих скидок на ЖКХ, для чего злоумышленники также запрашивают личные данные и код из SMS. Третья схема связана с подставными звонками от имени страховой компании, где предлагается "продлить" полис ДМС через скачивание вредоносного приложения.
Мошенники также могут просить SMS-код для доступа к личному кабинету на "Госуслугах", заключили в банке.
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