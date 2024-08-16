Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ назвал три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров - 16.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20240816/moshenniki-850926335.html
ВТБ назвал три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров
ВТБ назвал три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров - 16.08.2024, ПРАЙМ
ВТБ назвал три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров
В августе 2024 года более 40 процентов мошеннических атак на пенсионеров осуществлялись по трем основным схемам, сообщила пресс-служба ВТБ. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T11:06+0300
2024-08-16T11:06+0300
мошенничество
россия
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/84107/35/841073522_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_0337bc17e853bcaaf326b5d003015d92.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В августе 2024 года более 40 процентов мошеннических атак на пенсионеров осуществлялись по трем основным схемам, сообщила пресс-служба ВТБ."ВТБ выделил три самые распространенные в августе 2024 года схемы мошенничества, направленные на пенсионеров. Попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчет пенсии, оформление полиса ОМС, несуществующие скидки на ЖКУ", - отметили в кредитной организации.Одна из схем состоит в том, что мошенники представляются сотрудниками Социального фонда России и под предлогом перерасчета пенсии или оформления заявки просят пенсионеров сообщить личные данные или код из SMS. В результате мошенники получают доступ к личному кабинету пенсионера на портале "Госуслуги" и могут снять деньги или оформить кредит на имя жертвы.Вторая схема заключается в обмане пенсионеров с помощью предложения несуществующих скидок на ЖКХ, для чего злоумышленники также запрашивают личные данные и код из SMS. Третья схема связана с подставными звонками от имени страховой компании, где предлагается "продлить" полис ДМС через скачивание вредоносного приложения.Мошенники также могут просить SMS-код для доступа к личному кабинету на "Госуслугах", заключили в банке.
https://1prime.ru/20240816/avto-850923653.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84107/35/841073522_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_8fde632c42cfd01ecaeff38e2fc2e9e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, МОШЕННИКИ
11:06 16.08.2024
 
ВТБ назвал три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров

ВТБ: мошенники осуществляют более 50% атак на пенсионеров, применяя три схемы

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В августе 2024 года более 40 процентов мошеннических атак на пенсионеров осуществлялись по трем основным схемам, сообщила пресс-служба ВТБ.
"ВТБ выделил три самые распространенные в августе 2024 года схемы мошенничества, направленные на пенсионеров. Попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчет пенсии, оформление полиса ОМС, несуществующие скидки на ЖКУ", - отметили в кредитной организации.
Одна из схем состоит в том, что мошенники представляются сотрудниками Социального фонда России и под предлогом перерасчета пенсии или оформления заявки просят пенсионеров сообщить личные данные или код из SMS. В результате мошенники получают доступ к личному кабинету пенсионера на портале "Госуслуги" и могут снять деньги или оформить кредит на имя жертвы.
Вторая схема заключается в обмане пенсионеров с помощью предложения несуществующих скидок на ЖКХ, для чего злоумышленники также запрашивают личные данные и код из SMS. Третья схема связана с подставными звонками от имени страховой компании, где предлагается "продлить" полис ДМС через скачивание вредоносного приложения.
Мошенники также могут просить SMS-код для доступа к личному кабинету на "Госуслугах", заключили в банке.
Посетители автосалона осматривают автомобиль - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
Новая схема развода: россиянам рассказали об угрозах при покупке иномарки
09:29
 
МошенничествоРОССИЯМОШЕННИКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала