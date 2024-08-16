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ВТБ назвал три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров

ВТБ назвал три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров - 16.08.2024, ПРАЙМ

ВТБ назвал три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров

В августе 2024 года более 40 процентов мошеннических атак на пенсионеров осуществлялись по трем основным схемам, сообщила пресс-служба ВТБ. | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T11:06+0300

2024-08-16T11:06+0300

2024-08-16T11:06+0300

мошенничество

россия

мошенники

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В августе 2024 года более 40 процентов мошеннических атак на пенсионеров осуществлялись по трем основным схемам, сообщила пресс-служба ВТБ."ВТБ выделил три самые распространенные в августе 2024 года схемы мошенничества, направленные на пенсионеров. Попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчет пенсии, оформление полиса ОМС, несуществующие скидки на ЖКУ", - отметили в кредитной организации.Одна из схем состоит в том, что мошенники представляются сотрудниками Социального фонда России и под предлогом перерасчета пенсии или оформления заявки просят пенсионеров сообщить личные данные или код из SMS. В результате мошенники получают доступ к личному кабинету пенсионера на портале "Госуслуги" и могут снять деньги или оформить кредит на имя жертвы.Вторая схема заключается в обмане пенсионеров с помощью предложения несуществующих скидок на ЖКХ, для чего злоумышленники также запрашивают личные данные и код из SMS. Третья схема связана с подставными звонками от имени страховой компании, где предлагается "продлить" полис ДМС через скачивание вредоносного приложения.Мошенники также могут просить SMS-код для доступа к личному кабинету на "Госуслугах", заключили в банке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мошенники