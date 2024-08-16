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Аналитики зафиксировали рекордный рост рекламы инвестпроектов от мошенников - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Аналитики зафиксировали рекордный рост рекламы инвестпроектов от мошенников
Аналитики зафиксировали рекордный рост рекламы инвестпроектов от мошенников - 16.08.2024, ПРАЙМ
Аналитики зафиксировали рекордный рост рекламы инвестпроектов от мошенников
Количество рекламных постов в социальных сетях, которые привлекают на сайты мошеннических инвестиционных проектов, за первые пять месяцев этого года увеличилось | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T15:36+0300
2024-08-16T15:36+0300
реклама
инвестиции
мошенники
россия
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Количество рекламных постов в социальных сетях, которые привлекают на сайты мошеннических инвестиционных проектов, за первые пять месяцев этого года увеличилось почти в 40 раз по сравнению с январем-маем 2023 года - с 201 до 7869 рекламных публикаций, выяснили аналитики департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. "За первые пять месяцев (январь-май) 2024 года количество рекламы мошеннических инвестиционных проектов в социальных сетях, направленных на русскоязычных пользователей, выросло в 39 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 201 до 7869 рекламных постов. ... С января 2023 года по май 2024 мошенники опубликовали 17 969 соответствующих рекламных постов на русском языке в Instagram* и Facebook*, причем 98% из них было запущено только с августа 2023", - сказано в релизе компании. В первом полугодии 2024 года специалисты по кибербезопасности обнаружили более 10 тысяч доменов для мошеннических инвестиционных проектов. Эксперты связывают рост активности злоумышленников в инвестиционном мошенничестве, или инвестскаме, с популяризацией с популяризацией мошеннических партнерских программ по этому направлению. Они позволяют злоумышленникам масштабировать незаконный бизнес, привлекать больше жертв и увеличивать прибыль за счет разделения задач. Чтобы обмануть пользователя, мошенники создают поддельные веб-ресурсы, аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, разрабатывают приложения, имитирующие инвестиционные проекты и биржи. В первое время, когда пользователь пополнит баланс, они могут показывать красивые графики об успешном росте капитала, который потом сменится падением котировок и необходимостью новых инвестиций. В продвижении таких сервисов используют разные "личные" истории для публикации рекламы в социальных сетях. Это может быть якобы взломанная переписка знаменитостей, где они обсуждают пассивный доход от инвестиционного проекта; история мужчины, который разбогател на инвестициях, но оказался в больнице из-за распутного образа жизни и теперь хочет поделиться секретами своего дохода, другой сценарий - "семья свингеров нашла секрет гармонии и способ получать стабильный доход через вложения в акции". "Количество веб-ресурсов, офферов, партнерских программ, а также рекламы, которое было обнаружено, может свидетельствовать о том, что "инвестиционный" вид мошеннических схем с акциями или криптовалютами продолжает развиваться. Партнерские программы являются масштабными проектами и представляют серьезную угрозу для обычных интернет-пользователей и компаний, чьи бренды эксплуатируются в схеме. Изучение инфраструктуры этих программ позволяет эффективнее бороться с образующимися угрозами", - прокомментировал руководитель департамента Digital Risk Protection F.A.C.C.T. Станислав Гончаров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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реклама, инвестиции, мошенники, россия
реклама, инвестиции, МОШЕННИКИ, РОССИЯ
15:36 16.08.2024
 
Аналитики зафиксировали рекордный рост рекламы инвестпроектов от мошенников

F.A.C.C.T.: число постов с рекламой мошеннических инвестпроектов за год выросло в 40 раз

Берегитесь: мошенники не снижают е-обороты
Берегитесь: мошенники не снижают е-обороты
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Количество рекламных постов в социальных сетях, которые привлекают на сайты мошеннических инвестиционных проектов, за первые пять месяцев этого года увеличилось почти в 40 раз по сравнению с январем-маем 2023 года - с 201 до 7869 рекламных публикаций, выяснили аналитики департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T.
"За первые пять месяцев (январь-май) 2024 года количество рекламы мошеннических инвестиционных проектов в социальных сетях, направленных на русскоязычных пользователей, выросло в 39 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 201 до 7869 рекламных постов. ... С января 2023 года по май 2024 мошенники опубликовали 17 969 соответствующих рекламных постов на русском языке в Instagram* и Facebook*, причем 98% из них было запущено только с августа 2023", - сказано в релизе компании.
В первом полугодии 2024 года специалисты по кибербезопасности обнаружили более 10 тысяч доменов для мошеннических инвестиционных проектов. Эксперты связывают рост активности злоумышленников в инвестиционном мошенничестве, или инвестскаме, с популяризацией с популяризацией мошеннических партнерских программ по этому направлению. Они позволяют злоумышленникам масштабировать незаконный бизнес, привлекать больше жертв и увеличивать прибыль за счет разделения задач.
Чтобы обмануть пользователя, мошенники создают поддельные веб-ресурсы, аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, разрабатывают приложения, имитирующие инвестиционные проекты и биржи. В первое время, когда пользователь пополнит баланс, они могут показывать красивые графики об успешном росте капитала, который потом сменится падением котировок и необходимостью новых инвестиций.
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В продвижении таких сервисов используют разные "личные" истории для публикации рекламы в социальных сетях. Это может быть якобы взломанная переписка знаменитостей, где они обсуждают пассивный доход от инвестиционного проекта; история мужчины, который разбогател на инвестициях, но оказался в больнице из-за распутного образа жизни и теперь хочет поделиться секретами своего дохода, другой сценарий - "семья свингеров нашла секрет гармонии и способ получать стабильный доход через вложения в акции".
"Количество веб-ресурсов, офферов, партнерских программ, а также рекламы, которое было обнаружено, может свидетельствовать о том, что "инвестиционный" вид мошеннических схем с акциями или криптовалютами продолжает развиваться. Партнерские программы являются масштабными проектами и представляют серьезную угрозу для обычных интернет-пользователей и компаний, чьи бренды эксплуатируются в схеме. Изучение инфраструктуры этих программ позволяет эффективнее бороться с образующимися угрозами", - прокомментировал руководитель департамента Digital Risk Protection F.A.C.C.T. Станислав Гончаров.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
 
рекламаинвестицииМОШЕННИКИРОССИЯ
 
 
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