https://1prime.ru/20240816/nato-850920234.html

Патрушев рассказал о планах НАТО в отношении Черного моря

Патрушев рассказал о планах НАТО в отношении Черного моря - 16.08.2024, ПРАЙМ

Патрушев рассказал о планах НАТО в отношении Черного моря

Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, в беседе с "Известиями" рассказал о планах Североатлантического... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T05:30+0300

2024-08-16T05:30+0300

2024-08-16T05:38+0300

политика

нато

черное море

николай патрушев

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, в беседе с "Известиями" рассказал о планах Североатлантического альянса в отношении Черного моря.По его словам, "западники активно реализуют стратегию сковывания России и на Черном море, где натовцы готовятся нарастить свое присутствие в нарушение конвенции Монтре, - отметил помощник президента, отметив, что с целью расширения своего влияния в Мировом океане Соединенные Штаты и их союзники "игнорируют или пытаются подвергнуть ревизии и иные международные договоренности".

https://1prime.ru/20240815/pentagon-850912905.html

черное море

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нато, черное море, николай патрушев