https://1prime.ru/20240816/nato-850920234.html
Патрушев рассказал о планах НАТО в отношении Черного моря
Патрушев рассказал о планах НАТО в отношении Черного моря - 16.08.2024, ПРАЙМ
Патрушев рассказал о планах НАТО в отношении Черного моря
Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, в беседе с "Известиями" рассказал о планах Североатлантического... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T05:30+0300
2024-08-16T05:30+0300
2024-08-16T05:38+0300
политика
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николай патрушев
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, в беседе с "Известиями" рассказал о планах Североатлантического альянса в отношении Черного моря.По его словам, "западники активно реализуют стратегию сковывания России и на Черном море, где натовцы готовятся нарастить свое присутствие в нарушение конвенции Монтре, - отметил помощник президента, отметив, что с целью расширения своего влияния в Мировом океане Соединенные Штаты и их союзники "игнорируют или пытаются подвергнуть ревизии и иные международные договоренности".
https://1prime.ru/20240815/pentagon-850912905.html
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нато, черное море, николай патрушев
Политика, НАТО, Черное море, Николай Патрушев
Патрушев рассказал о планах НАТО в отношении Черного моря
Патрушев: НАТО готовится нарастить присутствие в Черном море
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, в беседе с "Известиями" рассказал о планах Североатлантического альянса в отношении Черного моря.
По его словам, "западники активно реализуют стратегию сковывания России и на Черном море, где натовцы готовятся нарастить свое присутствие в нарушение конвенции Монтре, - отметил помощник президента, отметив, что с целью расширения своего влияния в Мировом океане Соединенные Штаты и их союзники "игнорируют или пытаются подвергнуть ревизии и иные международные договоренности".
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