https://1prime.ru/20240816/neft-850935986.html

Эксперты назвали главных покупателей российской нефти

Эксперты назвали главных покупателей российской нефти - 16.08.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали главных покупателей российской нефти

Индия закупила в июле российскую нефть общей стоимостью 2,6 миллиарда евро (2,9 миллиарда долларов) и занимает второе место среди крупнейших покупателей, а... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T16:04+0300

2024-08-16T16:04+0300

2024-08-16T16:04+0300

нефть

индия

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Индия закупила в июле российскую нефть общей стоимостью 2,6 миллиарда евро (2,9 миллиарда долларов) и занимает второе место среди крупнейших покупателей, а возглавляет список Китай, следует из исследования CREA (Centre for Research on Energy and Clean). "Индия была вторым по величине покупателем российского ископаемого топлива в июле. Почти 80% импорта (среди всех видов ископаемого топлива - ред.) Индии (на сумму 2,6 миллиарда евро) составляла нефть", - говорится в релизе. При этом, согласно исследованию CREA, самая большая доля российского экспорта нефти пришлась на Китай (47%), а за Индией, на которую пришлось 37% в июле, следует ЕС - 7% и Турция - 6%. В релизе также отмечается, что лидером импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в июле стал ЕС, на него пришлось 50%, за ним следуют Китай (20%) и Япония (18%). В совокупности самым крупным покупателем российского ископаемого топлива стал также Китай. А доля нефти в таком его импорте составила 63% (на 3,9 миллиарда евро, или 4,3 миллиардов долларов). После Индии здесь третье место занимает Турция, четвертое и пятое - ЕС и Бразилия, также сообщает организация.

https://1prime.ru/20240816/tovarooborot-850935647.html

индия

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, индия, китай