https://1prime.ru/20240816/neft-850935986.html
Эксперты назвали главных покупателей российской нефти
Эксперты назвали главных покупателей российской нефти - 16.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали главных покупателей российской нефти
Индия закупила в июле российскую нефть общей стоимостью 2,6 миллиарда евро (2,9 миллиарда долларов) и занимает второе место среди крупнейших покупателей, а... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T16:04+0300
2024-08-16T16:04+0300
2024-08-16T16:04+0300
нефть
индия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Индия закупила в июле российскую нефть общей стоимостью 2,6 миллиарда евро (2,9 миллиарда долларов) и занимает второе место среди крупнейших покупателей, а возглавляет список Китай, следует из исследования CREA (Centre for Research on Energy and Clean). "Индия была вторым по величине покупателем российского ископаемого топлива в июле. Почти 80% импорта (среди всех видов ископаемого топлива - ред.) Индии (на сумму 2,6 миллиарда евро) составляла нефть", - говорится в релизе. При этом, согласно исследованию CREA, самая большая доля российского экспорта нефти пришлась на Китай (47%), а за Индией, на которую пришлось 37% в июле, следует ЕС - 7% и Турция - 6%. В релизе также отмечается, что лидером импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в июле стал ЕС, на него пришлось 50%, за ним следуют Китай (20%) и Япония (18%). В совокупности самым крупным покупателем российского ископаемого топлива стал также Китай. А доля нефти в таком его импорте составила 63% (на 3,9 миллиарда евро, или 4,3 миллиардов долларов). После Индии здесь третье место занимает Турция, четвертое и пятое - ЕС и Бразилия, также сообщает организация.
https://1prime.ru/20240816/tovarooborot-850935647.html
индия
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_35dd5c23166cf96f06e6851557405281.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, индия, китай
Эксперты назвали главных покупателей российской нефти
CREA: Китай и Индия стали главными экспортерами российской нефти
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Индия закупила в июле российскую нефть общей стоимостью 2,6 миллиарда евро (2,9 миллиарда долларов) и занимает второе место среди крупнейших покупателей, а возглавляет список Китай, следует из исследования CREA (Centre for Research on Energy and Clean).
"Индия была вторым по величине покупателем российского ископаемого топлива в июле. Почти 80% импорта (среди всех видов ископаемого топлива - ред.) Индии (на сумму 2,6 миллиарда евро) составляла нефть", - говорится в релизе.
При этом, согласно исследованию CREA, самая большая доля российского экспорта нефти пришлась на Китай (47%), а за Индией, на которую пришлось 37% в июле, следует ЕС - 7% и Турция - 6%.
В релизе также отмечается, что лидером импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в июле стал ЕС, на него пришлось 50%, за ним следуют Китай (20%) и Япония (18%).
Товарооборот Азербайджана с Россией снизился на 5,2 процента
В совокупности самым крупным покупателем российского ископаемого топлива стал также Китай. А доля нефти в таком его импорте составила 63% (на 3,9 миллиарда евро, или 4,3 миллиардов долларов). После Индии здесь третье место занимает Турция, четвертое и пятое - ЕС и Бразилия, также сообщает организация.