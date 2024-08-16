Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты назвали главных покупателей российской нефти - 16.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240816/neft-850935986.html
Эксперты назвали главных покупателей российской нефти
Эксперты назвали главных покупателей российской нефти - 16.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали главных покупателей российской нефти
Индия закупила в июле российскую нефть общей стоимостью 2,6 миллиарда евро (2,9 миллиарда долларов) и занимает второе место среди крупнейших покупателей, а... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T16:04+0300
2024-08-16T16:04+0300
нефть
индия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Индия закупила в июле российскую нефть общей стоимостью 2,6 миллиарда евро (2,9 миллиарда долларов) и занимает второе место среди крупнейших покупателей, а возглавляет список Китай, следует из исследования CREA (Centre for Research on Energy and Clean). "Индия была вторым по величине покупателем российского ископаемого топлива в июле. Почти 80% импорта (среди всех видов ископаемого топлива - ред.) Индии (на сумму 2,6 миллиарда евро) составляла нефть", - говорится в релизе. При этом, согласно исследованию CREA, самая большая доля российского экспорта нефти пришлась на Китай (47%), а за Индией, на которую пришлось 37% в июле, следует ЕС - 7% и Турция - 6%. В релизе также отмечается, что лидером импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в июле стал ЕС, на него пришлось 50%, за ним следуют Китай (20%) и Япония (18%). В совокупности самым крупным покупателем российского ископаемого топлива стал также Китай. А доля нефти в таком его импорте составила 63% (на 3,9 миллиарда евро, или 4,3 миллиардов долларов). После Индии здесь третье место занимает Турция, четвертое и пятое - ЕС и Бразилия, также сообщает организация.
https://1prime.ru/20240816/tovarooborot-850935647.html
индия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_35dd5c23166cf96f06e6851557405281.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, индия, китай
Нефть, ИНДИЯ, КИТАЙ
16:04 16.08.2024
 
Эксперты назвали главных покупателей российской нефти

CREA: Китай и Индия стали главными экспортерами российской нефти

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Индия закупила в июле российскую нефть общей стоимостью 2,6 миллиарда евро (2,9 миллиарда долларов) и занимает второе место среди крупнейших покупателей, а возглавляет список Китай, следует из исследования CREA (Centre for Research on Energy and Clean).
"Индия была вторым по величине покупателем российского ископаемого топлива в июле. Почти 80% импорта (среди всех видов ископаемого топлива - ред.) Индии (на сумму 2,6 миллиарда евро) составляла нефть", - говорится в релизе.
При этом, согласно исследованию CREA, самая большая доля российского экспорта нефти пришлась на Китай (47%), а за Индией, на которую пришлось 37% в июле, следует ЕС - 7% и Турция - 6%.
В релизе также отмечается, что лидером импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в июле стал ЕС, на него пришлось 50%, за ним следуют Китай (20%) и Япония (18%).
Баку - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
Товарооборот Азербайджана с Россией снизился на 5,2 процента
15:38
В совокупности самым крупным покупателем российского ископаемого топлива стал также Китай. А доля нефти в таком его импорте составила 63% (на 3,9 миллиарда евро, или 4,3 миллиардов долларов). После Индии здесь третье место занимает Турция, четвертое и пятое - ЕС и Бразилия, также сообщает организация.
 
НефтьИНДИЯКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала