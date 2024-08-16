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Сообщения о "Севпотоках" не повлияют на помощь Киеву, заявили в Нидерландах - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Сообщения о "Севпотоках" не повлияют на помощь Киеву, заявили в Нидерландах
Сообщения о "Севпотоках" не повлияют на помощь Киеву, заявили в Нидерландах - 16.08.2024, ПРАЙМ
Сообщения о "Севпотоках" не повлияют на помощь Киеву, заявили в Нидерландах
Поддержка Киева останется неизменной после сообщений о его причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом заявил в пятницу | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T17:19+0300
2024-08-16T17:20+0300
происшествия
нидерланды
украина
подрыв "северных потоков"
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ГААГА, 16 авг - ПРАЙМ. Поддержка Киева останется неизменной после сообщений о его причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Гааге премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.По его словам, остановить конфликт на Украине важно и для безопасности Европы и Нидерландов. "Это означает, что поддержка Украины осуществляется именно в этом контексте. И я считаю это важным", — сказал премьер, говоря о том, продолжится ли помощь Киеву в связи с последними сообщениями о подрыве "Северных потоков". Схоф также призвал дождаться результатов проводимого в Берлином расследования диверсии на газопроводах. Ранее представитель правой партии "Фермерско-гражданского движения" (BBB) по иностранным делам Хенк Вермеер заявил, что, если за подрывом диверсией стоит Украина, это может иметь последствия для оказываемой ей помощи со стороны Нидерландов. Нидерландская правая партия "Форум за демократию" (FvD) призвала правительство страны пересмотреть поддержку США в вопросе помощи Киеву в связи с причастностью Киева к подрыву "Северных потоков". Ранее несколько изданий в Германии сообщали со ссылкой на источники в следствии, что подрыв газопровода планировали еще в 2014 году. Отмечалось, что его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с РФ. Знакомый с ходом расследования источник также сообщал о наличии новых доказательств, подтверждающих причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на газопроводах. Яхта, предположительно, была задействована при подготовке теракта на "Северных потоках".Издание Süddeutsche Zeitung ранее выдвигало версию о причастности к взрывам на газопроводах как минимум двух украинцев. Согласно данным издания, "Андромеду" арендовала варшавская фирма Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух граждан Украины.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20240816/avstriya-850934281.html
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нидерланды, украина, подрыв "северных потоков"
Происшествия, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, подрыв "Северных потоков"
17:19 16.08.2024 (обновлено: 17:20 16.08.2024)
 
Сообщения о "Севпотоках" не повлияют на помощь Киеву, заявили в Нидерландах

Премьер Нидерландов: помощь Киеву не изменится после сообщений о "Севпотоках"

© CC BY 2.0 / hmmmayorФлаг Нидерландов, Роттердам
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© CC BY 2.0 / hmmmayor
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ГААГА, 16 авг - ПРАЙМ. Поддержка Киева останется неизменной после сообщений о его причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Гааге премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.
По его словам, остановить конфликт на Украине важно и для безопасности Европы и Нидерландов.
"Это означает, что поддержка Украины осуществляется именно в этом контексте. И я считаю это важным", — сказал премьер, говоря о том, продолжится ли помощь Киеву в связи с последними сообщениями о подрыве "Северных потоков".
Схоф также призвал дождаться результатов проводимого в Берлином расследования диверсии на газопроводах.
Ранее представитель правой партии "Фермерско-гражданского движения" (BBB) по иностранным делам Хенк Вермеер заявил, что, если за подрывом диверсией стоит Украина, это может иметь последствия для оказываемой ей помощи со стороны Нидерландов.
Нидерландская правая партия "Форум за демократию" (FvD) призвала правительство страны пересмотреть поддержку США в вопросе помощи Киеву в связи с причастностью Киева к подрыву "Северных потоков".
Ранее несколько изданий в Германии сообщали со ссылкой на источники в следствии, что подрыв газопровода планировали еще в 2014 году. Отмечалось, что его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с РФ. Знакомый с ходом расследования источник также сообщал о наличии новых доказательств, подтверждающих причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на газопроводах. Яхта, предположительно, была задействована при подготовке теракта на "Северных потоках".
Издание Süddeutsche Zeitung ранее выдвигало версию о причастности к взрывам на газопроводах как минимум двух украинцев. Согласно данным издания, "Андромеду" арендовала варшавская фирма Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух граждан Украины.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Флаг Австрии - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
В Австрии потребовали вызвать посла Украины из-за сообщений о "Севпотоках"
15:12
 
ПроисшествияНИДЕРЛАНДЫУКРАИНАподрыв "Северных потоков"
 
 
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