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Новак вошел в состав наблюдательного совета ВЭБа
Новак вошел в состав наблюдательного совета ВЭБа - 16.08.2024, ПРАЙМ
Новак вошел в состав наблюдательного совета ВЭБа
Кабмин РФ назначил вице-премьера Александра Новака членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", соответствующее распоряжение... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T20:41+0300
2024-08-16T20:41+0300
2024-08-16T20:41+0300
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ назначил вице-премьера Александра Новака членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" заместителя председателя правительства Российской Федерации Новака А.В.", - говорится в распоряжении. Новак сменит на должности члена наблюдательного совета ВЭБ.РФ министра обороны РФ Андрея Белоусова.
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Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, Александр Новак, ВЭБ
Новак вошел в состав наблюдательного совета ВЭБа
Правительство назначило вице-премьера Новака членом наблюдательного совета ВЭБа
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ назначил вице-премьера Александра Новака членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" заместителя председателя правительства Российской Федерации Новака А.В.", - говорится в распоряжении.
Новак сменит на должности члена наблюдательного совета ВЭБ.РФ министра обороны РФ Андрея Белоусова.
Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБа