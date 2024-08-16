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Новак вошел в состав наблюдательного совета ВЭБа - 16.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Новак вошел в состав наблюдательного совета ВЭБа
Новак вошел в состав наблюдательного совета ВЭБа - 16.08.2024, ПРАЙМ
Новак вошел в состав наблюдательного совета ВЭБа
Кабмин РФ назначил вице-премьера Александра Новака членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", соответствующее распоряжение... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T20:41+0300
2024-08-16T20:41+0300
экономика
россия
правительство рф
александр новак
вэб
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ назначил вице-премьера Александра Новака членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" заместителя председателя правительства Российской Федерации Новака А.В.", - говорится в распоряжении. Новак сменит на должности члена наблюдательного совета ВЭБ.РФ министра обороны РФ Андрея Белоусова.
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россия, правительство рф, александр новак, вэб
Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, Александр Новак, ВЭБ
20:41 16.08.2024
 
Новак вошел в состав наблюдательного совета ВЭБа

Правительство назначило вице-премьера Новака членом наблюдательного совета ВЭБа

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак, заместитель председателя правительства РФ
Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ назначил вице-премьера Александра Новака членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" заместителя председателя правительства Российской Федерации Новака А.В.", - говорится в распоряжении.
Новак сменит на должности члена наблюдательного совета ВЭБ.РФ министра обороны РФ Андрея Белоусова.
Встреча президента РФ В. Путина с председателем государственной корпорации развития ВЭБ.РФ И. Шуваловым - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
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ЭкономикаРОССИЯПравительство РФАлександр НовакВЭБ
 
 
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