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В ЕС забили тревогу из-за решения Венгрии по въезду для россиян - 16.08.2024, ПРАЙМ
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В ЕС забили тревогу из-за решения Венгрии по въезду для россиян
В ЕС забили тревогу из-за решения Венгрии по въезду для россиян - 16.08.2024, ПРАЙМ
В ЕС забили тревогу из-за решения Венгрии по въезду для россиян
Министры восьми стран Евросоюза направили письмо в Еврокомиссию из-за упрощения Венгрией въезда для граждан России и Белоруссии. Письмо в социальной сети Х... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T13:06+0300
2024-08-16T13:06+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 16 авг - ПРАЙМ. Министры восьми стран Евросоюза направили письмо в Еврокомиссию из-за упрощения Венгрией въезда для граждан России и Белоруссии. Письмо в социальной сети Х разместил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна."Ответ Венгрии, ваш анализ и последующие шаги крайне важны для обеспечения нашей национальной безопасности. Для оценки угроз безопасности мы будем благодарны за любые дополнительные сведения, которыми Комиссия может поделиться после получения разъяснений от властей Венгрии", - сказано в письме.Ранее Еврокомиссия отправила венгерским властям список вопросов относительно решения Будапешта смягчить визовые правила для граждан России и Белоруссии. Венгрия, в свою очередь, заявила, что проводит строгие проверки граждан третьих стран для обеспечения национальной безопасности.В письме министры также упомянули об "активизации агрессивной деятельности" России против стран ЕС и Шенгенской зоны. Ранее группа евродепутатов также обратилась к председателю Еврокомиссии с требованием принять меры против Венгрии из-за предполагаемого смягчения визовых требований.
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венгрия, ек
Политика, ВЕНГРИЯ, ЕК
13:06 16.08.2024
 
В ЕС забили тревогу из-за решения Венгрии по въезду для россиян

Восемь стран ЕС обратились в ЕК из-за решения Венгрии по въезду для россиян

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 16 авг - ПРАЙМ. Министры восьми стран Евросоюза направили письмо в Еврокомиссию из-за упрощения Венгрией въезда для граждан России и Белоруссии. Письмо в социальной сети Х разместил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
"Ответ Венгрии, ваш анализ и последующие шаги крайне важны для обеспечения нашей национальной безопасности. Для оценки угроз безопасности мы будем благодарны за любые дополнительные сведения, которыми Комиссия может поделиться после получения разъяснений от властей Венгрии", - сказано в письме.
Ранее Еврокомиссия отправила венгерским властям список вопросов относительно решения Будапешта смягчить визовые правила для граждан России и Белоруссии. Венгрия, в свою очередь, заявила, что проводит строгие проверки граждан третьих стран для обеспечения национальной безопасности.
В письме министры также упомянули об "активизации агрессивной деятельности" России против стран ЕС и Шенгенской зоны. Ранее группа евродепутатов также обратилась к председателю Еврокомиссии с требованием принять меры против Венгрии из-за предполагаемого смягчения визовых требований.
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"Проблема". На Западе забили тревогу из-за решения Венгрии по России
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