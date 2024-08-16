https://1prime.ru/20240816/obraschenie-850930392.html
В ЕС забили тревогу из-за решения Венгрии по въезду для россиян
В ЕС забили тревогу из-за решения Венгрии по въезду для россиян - 16.08.2024, ПРАЙМ
В ЕС забили тревогу из-за решения Венгрии по въезду для россиян
Министры восьми стран Евросоюза направили письмо в Еврокомиссию из-за упрощения Венгрией въезда для граждан России и Белоруссии. Письмо в социальной сети Х... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T13:06+0300
2024-08-16T13:06+0300
2024-08-16T13:06+0300
политика
венгрия
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 авг - ПРАЙМ. Министры восьми стран Евросоюза направили письмо в Еврокомиссию из-за упрощения Венгрией въезда для граждан России и Белоруссии. Письмо в социальной сети Х разместил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна."Ответ Венгрии, ваш анализ и последующие шаги крайне важны для обеспечения нашей национальной безопасности. Для оценки угроз безопасности мы будем благодарны за любые дополнительные сведения, которыми Комиссия может поделиться после получения разъяснений от властей Венгрии", - сказано в письме.Ранее Еврокомиссия отправила венгерским властям список вопросов относительно решения Будапешта смягчить визовые правила для граждан России и Белоруссии. Венгрия, в свою очередь, заявила, что проводит строгие проверки граждан третьих стран для обеспечения национальной безопасности.В письме министры также упомянули об "активизации агрессивной деятельности" России против стран ЕС и Шенгенской зоны. Ранее группа евродепутатов также обратилась к председателю Еврокомиссии с требованием принять меры против Венгрии из-за предполагаемого смягчения визовых требований.
https://1prime.ru/20240810/vizy-850792092.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, ек
В ЕС забили тревогу из-за решения Венгрии по въезду для россиян
Восемь стран ЕС обратились в ЕК из-за решения Венгрии по въезду для россиян
БРЮССЕЛЬ, 16 авг - ПРАЙМ.
Министры восьми стран Евросоюза направили письмо в Еврокомиссию из-за упрощения Венгрией въезда для граждан России и Белоруссии. Письмо в социальной сети Х разместил
глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
"Ответ Венгрии, ваш анализ и последующие шаги крайне важны для обеспечения нашей национальной безопасности. Для оценки угроз безопасности мы будем благодарны за любые дополнительные сведения, которыми Комиссия может поделиться после получения разъяснений от властей Венгрии", - сказано в письме.
Ранее Еврокомиссия отправила венгерским властям список вопросов относительно решения Будапешта смягчить визовые правила для граждан России и Белоруссии. Венгрия, в свою очередь, заявила, что проводит строгие проверки граждан третьих стран для обеспечения национальной безопасности.
В письме министры также упомянули об "активизации агрессивной деятельности" России против стран ЕС и Шенгенской зоны. Ранее группа евродепутатов также обратилась к председателю Еврокомиссии с требованием принять меры против Венгрии из-за предполагаемого смягчения визовых требований.
"Проблема". На Западе забили тревогу из-за решения Венгрии по России