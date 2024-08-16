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В ЕС забили тревогу из-за решения Венгрии по въезду для россиян

В ЕС забили тревогу из-за решения Венгрии по въезду для россиян - 16.08.2024, ПРАЙМ

В ЕС забили тревогу из-за решения Венгрии по въезду для россиян

Министры восьми стран Евросоюза направили письмо в Еврокомиссию из-за упрощения Венгрией въезда для граждан России и Белоруссии. Письмо в социальной сети Х... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T13:06+0300

2024-08-16T13:06+0300

2024-08-16T13:06+0300

политика

венгрия

ек

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БРЮССЕЛЬ, 16 авг - ПРАЙМ. Министры восьми стран Евросоюза направили письмо в Еврокомиссию из-за упрощения Венгрией въезда для граждан России и Белоруссии. Письмо в социальной сети Х разместил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна."Ответ Венгрии, ваш анализ и последующие шаги крайне важны для обеспечения нашей национальной безопасности. Для оценки угроз безопасности мы будем благодарны за любые дополнительные сведения, которыми Комиссия может поделиться после получения разъяснений от властей Венгрии", - сказано в письме.Ранее Еврокомиссия отправила венгерским властям список вопросов относительно решения Будапешта смягчить визовые правила для граждан России и Белоруссии. Венгрия, в свою очередь, заявила, что проводит строгие проверки граждан третьих стран для обеспечения национальной безопасности.В письме министры также упомянули об "активизации агрессивной деятельности" России против стран ЕС и Шенгенской зоны. Ранее группа евродепутатов также обратилась к председателю Еврокомиссии с требованием принять меры против Венгрии из-за предполагаемого смягчения визовых требований.

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венгрия, ек