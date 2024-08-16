https://1prime.ru/20240816/ozon-850928032.html
В Ozon рассказали о мерах помощи пострадавшим в Курской области
В Ozon рассказали о мерах помощи пострадавшим в Курской области - 16.08.2024, ПРАЙМ
В Ozon рассказали о мерах помощи пострадавшим в Курской области
Компания Ozon с 19 августа по 8 сентября запускает витрину специально для пострадавших жителей Курской области. Там можно будет приобрести товары со скидками от | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T12:10+0300
2024-08-16T12:10+0300
2024-08-16T12:14+0300
ozon
помощь
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Компания Ozon с 19 августа по 8 сентября запускает витрину специально для пострадавших жителей Курской области. Там можно будет приобрести товары со скидками от 50%, сообщает компания в своем Telegram-канале. "Заказать товары по сниженным ценам смогут только те, кто действительно в этом нуждается. "Госуслуги" сообщили нам, кому из жителей региона нужна поддержка - скидки будут видны только этим людям. Цены для других покупателей покажем без дисконта по акции", - рассказали в компании. Чтобы попасть на эту витрину, нужно добавить товары в акцию "Помощь жителям Курской области" со скидками от 50%. Маркетплейс также поддержит продавцов акционных товаров, снизив до минимума (12 копеек) плату за продажу любого товара и компенсировав плату за перевозку товаров между складами и сортировочными центрами Ozon."Акция продлится с 19 августа по 8 сентября, но возможно и дольше, если это будет полезно для людей", - следует из сообщения маркетплейса.
https://1prime.ru/20240816/moshenniki-850926335.html
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ozon, помощь
В Ozon рассказали о мерах помощи пострадавшим в Курской области
Ozon запускает витрину со скидами от 50% для эвакуированных жителей Курской области
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Компания Ozon с 19 августа по 8 сентября запускает витрину специально для пострадавших жителей Курской области. Там можно будет приобрести товары со скидками от 50%, сообщает компания в своем Telegram-канале.
"Заказать товары по сниженным ценам смогут только те, кто действительно в этом нуждается. "Госуслуги" сообщили нам, кому из жителей региона нужна поддержка - скидки будут видны только этим людям. Цены для других покупателей покажем без дисконта по акции", - рассказали в компании.
Чтобы попасть на эту витрину, нужно добавить товары в акцию "Помощь жителям Курской области" со скидками от 50%. Маркетплейс также поддержит продавцов акционных товаров, снизив до минимума (12 копеек) плату за продажу любого товара и компенсировав плату за перевозку товаров между складами и сортировочными центрами Ozon.
"Акция продлится с 19 августа по 8 сентября, но возможно и дольше, если это будет полезно для людей", - следует из сообщения маркетплейса.
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