https://1prime.ru/20240816/ozon-850944302.html

Ozon объявил об изменениях в составе совета директоров

Ozon объявил об изменениях в составе совета директоров - 16.08.2024, ПРАЙМ

Ozon объявил об изменениях в составе совета директоров

Ozon сообщил об изменениях в составе совета директоров: его покинули четыре независимых участника, также сменились два неисполнительных директора. | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T21:20+0300

2024-08-16T21:20+0300

2024-08-16T21:20+0300

экономика

россия

ozon

совет директоров

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Ozon сообщил об изменениях в составе совета директоров: его покинули четыре независимых участника, также сменились два неисполнительных директора. "Ozon Holdings PLC... объявляет о следующих изменениях в составе совета директоров: Нилеш Лахани (независимый директор), Чарльз Райан (независимый директор), Лидия Джетт (независимый директор) и Питер Сирота (независимый директор) покинули совет директоров... Кирилл Лыков и Александр Роговой присоединились к совету директоров в качестве неисполнительных директоров и вступили в должность 14 августа 2024 года, сменив Елену Ивашенцеву и Дмитрия Каменского", - говорится в сообщении. Отмечается, что кворум для принятия решений сохраняется и совет директоров продолжает работать в штатном режиме. Компания объявит о назначении новых независимых директоров в установленном порядке.

https://1prime.ru/20240814/ozon-850880070.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ozon, совет директоров