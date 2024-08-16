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Ozon объявил об изменениях в составе совета директоров - 16.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240816/ozon-850944302.html
Ozon объявил об изменениях в составе совета директоров
Ozon объявил об изменениях в составе совета директоров - 16.08.2024, ПРАЙМ
Ozon объявил об изменениях в составе совета директоров
Ozon сообщил об изменениях в составе совета директоров: его покинули четыре независимых участника, также сменились два неисполнительных директора. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T21:20+0300
2024-08-16T21:20+0300
экономика
россия
ozon
совет директоров
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Ozon сообщил об изменениях в составе совета директоров: его покинули четыре независимых участника, также сменились два неисполнительных директора. "Ozon Holdings PLC... объявляет о следующих изменениях в составе совета директоров: Нилеш Лахани (независимый директор), Чарльз Райан (независимый директор), Лидия Джетт (независимый директор) и Питер Сирота (независимый директор) покинули совет директоров... Кирилл Лыков и Александр Роговой присоединились к совету директоров в качестве неисполнительных директоров и вступили в должность 14 августа 2024 года, сменив Елену Ивашенцеву и Дмитрия Каменского", - говорится в сообщении. Отмечается, что кворум для принятия решений сохраняется и совет директоров продолжает работать в штатном режиме. Компания объявит о назначении новых независимых директоров в установленном порядке.
https://1prime.ru/20240814/ozon-850880070.html
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россия, ozon, совет директоров
Экономика, РОССИЯ, OZON, совет директоров
21:20 16.08.2024
 
Ozon объявил об изменениях в составе совета директоров

Ozon: совет директоров компании покинули четыре независимых участника

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Ozon сообщил об изменениях в составе совета директоров: его покинули четыре независимых участника, также сменились два неисполнительных директора.
"Ozon Holdings PLC... объявляет о следующих изменениях в составе совета директоров: Нилеш Лахани (независимый директор), Чарльз Райан (независимый директор), Лидия Джетт (независимый директор) и Питер Сирота (независимый директор) покинули совет директоров... Кирилл Лыков и Александр Роговой присоединились к совету директоров в качестве неисполнительных директоров и вступили в должность 14 августа 2024 года, сменив Елену Ивашенцеву и Дмитрия Каменского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кворум для принятия решений сохраняется и совет директоров продолжает работать в штатном режиме. Компания объявит о назначении новых независимых директоров в установленном порядке.
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ЭкономикаРОССИЯOZONсовет директоров
 
 
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