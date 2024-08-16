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После издевательства ВСУ над пенсионером завели дело о реабилитации нацизма - 16.08.2024, ПРАЙМ
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После издевательства ВСУ над пенсионером завели дело о реабилитации нацизма
После издевательства ВСУ над пенсионером завели дело о реабилитации нацизма - 16.08.2024, ПРАЙМ
После издевательства ВСУ над пенсионером завели дело о реабилитации нацизма
После исчезновения пенсионера, над которым в Курской области издевались военные ВСУ и снимали свои действия на видео, было заведено уголовное дело о... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T18:18+0300
2024-08-16T18:18+0300
происшествия
россия
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. После исчезновения пенсионера, над которым в Курской области издевались военные ВСУ и снимали свои действия на видео, было заведено уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщили агентству РИА Новости в ГВСУ СК РФ. В четверг в Telegram-каналах начал распространяться видеоролик, на котором военные ВСУ издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. На них были каски с символикой СС. Имитируя немецкий акцент, они оскорбляли пенсионера и параллельно снимали происходящие на видео. "По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", — сообщили в ГВСУ СК РФ. Отмечается, что в ходе предварительного следствия была установлена личность пенсионера. Согласно допросу его родственников, с 6 августа они не знают, где он находится. В ведомстве сообщили, что в связи с безвестным отсутствием мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). Дело соединили в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом. Глава Суджанского района Александр Богачев ранее рассказал РИА Новости, что пожилого мужчину на кадрах видеоролика зовут Александр Степанович Григорьев. По данным Богачева, видео было снято военными ВСУ в селе Заолешенка Суджанского района, почти в пригороде Суджи. Богачев добавил, что все службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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4.7
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россия, всу
Происшествия, РОССИЯ, ВСУ
18:18 16.08.2024
 
После издевательства ВСУ над пенсионером завели дело о реабилитации нацизма

СК завел дело после издевательства ВСУ над пенсионером в Курской области

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. После исчезновения пенсионера, над которым в Курской области издевались военные ВСУ и снимали свои действия на видео, было заведено уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщили агентству РИА Новости в ГВСУ СК РФ.
В четверг в Telegram-каналах начал распространяться видеоролик, на котором военные ВСУ издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. На них были каски с символикой СС. Имитируя немецкий акцент, они оскорбляли пенсионера и параллельно снимали происходящие на видео.
"По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", — сообщили в ГВСУ СК РФ.
Отмечается, что в ходе предварительного следствия была установлена личность пенсионера. Согласно допросу его родственников, с 6 августа они не знают, где он находится.
В ведомстве сообщили, что в связи с безвестным отсутствием мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). Дело соединили в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом.
Глава Суджанского района Александр Богачев ранее рассказал РИА Новости, что пожилого мужчину на кадрах видеоролика зовут Александр Степанович Григорьев. По данным Богачева, видео было снято военными ВСУ в селе Заолешенка Суджанского района, почти в пригороде Суджи. Богачев добавил, что все службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Леонид Слуцкий - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
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Вчера, 15:26
 
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