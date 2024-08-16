https://1prime.ru/20240816/peredacha-850934043.html

Эксперт объяснил, для чего нужна нейтральная передача в АКПП

Эксперт объяснил, для чего нужна нейтральная передача в АКПП - 16.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, для чего нужна нейтральная передача в АКПП

Несмотря на то, что автомобильный рынок практически весь заполнен автомобилями с автоматическими коробками передач, далеко не каждый водитель знает, зачем нужна | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T15:05+0300

2024-08-16T15:05+0300

2024-08-16T15:05+0300

скорость

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/76330/90/763309071_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_5fb2ac80bddd4a8400e22b4069a652e4.jpg

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Несмотря на то, что автомобильный рынок практически весь заполнен автомобилями с автоматическими коробками передач, далеко не каждый водитель знает, зачем нужна передача N. Хоть она имеет мало общего с нейтральной передачей на "механике", ее все же просто необходимо иногда использовать, рассказал моторист изданию "Naavtotrasse.ru".Прежде всего, подчеркнул эксперт, эту скорость не стоит включать в движении авто, поскольку это может навредить трансмиссии. Однако именно этот режим помогает снять нагрузку с коробки, что особенно актуально при долгом ожидании в пробке или на светофоре. В этом случае переключение на положение N поможет избежать постоянных метаний между D и P.Еще одним полезным свойством этой передачи является перевод селектора КПП в положение, при котором автомобиль легко поддается буксировке. Этот режим обеспечивает разблокировку колес и их свободное движение даже с неисправностями. Такое положение также необходимо при проведении ТО, а также ремонта трансмиссии двигателя и приводов.Важно помнить о том, что переключение на N должно производиться исключительно в указанных ситуациях. Установление этой скорости по ходу движения автомобиля не способствует экономии расхода топлива.

https://1prime.ru/20240816/deflektor-850930768.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

скорость, экспертное мнение