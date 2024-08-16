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Эксперт объяснил, для чего нужна нейтральная передача в АКПП - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил, для чего нужна нейтральная передача в АКПП
Эксперт объяснил, для чего нужна нейтральная передача в АКПП - 16.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, для чего нужна нейтральная передача в АКПП
Несмотря на то, что автомобильный рынок практически весь заполнен автомобилями с автоматическими коробками передач, далеко не каждый водитель знает, зачем нужна | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T15:05+0300
2024-08-16T15:05+0300
скорость
экспертное мнение
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Несмотря на то, что автомобильный рынок практически весь заполнен автомобилями с автоматическими коробками передач, далеко не каждый водитель знает, зачем нужна передача N. Хоть она имеет мало общего с нейтральной передачей на "механике", ее все же просто необходимо иногда использовать, рассказал моторист изданию "Naavtotrasse.ru".Прежде всего, подчеркнул эксперт, эту скорость не стоит включать в движении авто, поскольку это может навредить трансмиссии. Однако именно этот режим помогает снять нагрузку с коробки, что особенно актуально при долгом ожидании в пробке или на светофоре. В этом случае переключение на положение N поможет избежать постоянных метаний между D и P.Еще одним полезным свойством этой передачи является перевод селектора КПП в положение, при котором автомобиль легко поддается буксировке. Этот режим обеспечивает разблокировку колес и их свободное движение даже с неисправностями. Такое положение также необходимо при проведении ТО, а также ремонта трансмиссии двигателя и приводов.Важно помнить о том, что переключение на N должно производиться исключительно в указанных ситуациях. Установление этой скорости по ходу движения автомобиля не способствует экономии расхода топлива.
https://1prime.ru/20240816/deflektor-850930768.html
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скорость, экспертное мнение
скорость, экспертное мнение
15:05 16.08.2024
 
Эксперт объяснил, для чего нужна нейтральная передача в АКПП

"Naavtotrasse.ru": передача N необходима в аварийных ситуациях и на ТО

© fotolia.com / George DolgikhАвтоматическая коробка передач
Автоматическая коробка передач - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© fotolia.com / George Dolgikh
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Несмотря на то, что автомобильный рынок практически весь заполнен автомобилями с автоматическими коробками передач, далеко не каждый водитель знает, зачем нужна передача N. Хоть она имеет мало общего с нейтральной передачей на "механике", ее все же просто необходимо иногда использовать, рассказал моторист изданию "Naavtotrasse.ru".
Прежде всего, подчеркнул эксперт, эту скорость не стоит включать в движении авто, поскольку это может навредить трансмиссии. Однако именно этот режим помогает снять нагрузку с коробки, что особенно актуально при долгом ожидании в пробке или на светофоре. В этом случае переключение на положение N поможет избежать постоянных метаний между D и P.
Еще одним полезным свойством этой передачи является перевод селектора КПП в положение, при котором автомобиль легко поддается буксировке. Этот режим обеспечивает разблокировку колес и их свободное движение даже с неисправностями. Такое положение также необходимо при проведении ТО, а также ремонта трансмиссии двигателя и приводов.
Важно помнить о том, что переключение на N должно производиться исключительно в указанных ситуациях. Установление этой скорости по ходу движения автомобиля не способствует экономии расхода топлива.
Автомобили полиции - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
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13:11
 
скоростьэкспертное мнение
 
 
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