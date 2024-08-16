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В РФ изменили подход к стратегическому планированию компаний с госучастием
В РФ изменили подход к стратегическому планированию компаний с госучастием - 16.08.2024, ПРАЙМ
В РФ изменили подход к стратегическому планированию компаний с госучастием
Правительство РФ утвердило новый подход к стратегическому планированию компаний с госучастием, что позволит сделать функциональный инструмент планирования,... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T21:24+0300
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило новый подход к стратегическому планированию компаний с госучастием, что позволит сделать функциональный инструмент планирования, сообщается на сайте Минфина РФ. "Предложенная Минфином России методика разработки и утверждения стратегий развития компаний с государственным участием утверждена правительством Российской Федерации. Постановление об этом, а также распоряжение по вопросу утверждения методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий акционерных обществ с госучастием и федеральных унитарных предприятий опубликованы на сайте pravo.gov.ru", - говорится в сообщении. "Применение утвержденного правительством Российской Федерации распоряжения позволит сделать из стратегии развития работающий, функциональный инструмент планирования", - отмечается там. Ключевыми особенностями новой концепции являются объединение стратегии развития и долгосрочных программ развития (ДПР) и прощение процедур согласования стратегий развития. "Новый подход повысит оперативность принимаемых решений, а также вовлеченность и ответственность членов совета директоров в процессе утверждения стратегии. Акцент акционерного и правительственного контроля будет направлен на результаты деятельности, а не на определение путей их достижения. Больше стратегия не будет терять свою актуальность на этапе длительного согласования с органами власти", - отмечается в сообщении. Вместе с тем, в новой концепции будет внедрение методов сценарного планирования и математического прогнозирования, что ранее было свойственно только крупнейшим компаниям, а это повысит качество планирования и прогнозирования компаний с госучастием с учетом лучших практик. Другими особенностями концепциями станет синхронизация стратегических целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ) и вариативность структуры стратегии, а также установление практики аудита реализации стратегий отдельных крупнейших компаний с привлечением органа власти, уполномоченного правительством. При этом Минфин РФ предлагает определить таким органом Казначейство России, отмечается в сообщении.
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Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, государство
В РФ изменили подход к стратегическому планированию компаний с госучастием
Кабмин изменил подход к стратегическому планированию компаний с госучастием
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило новый подход к стратегическому планированию компаний с госучастием, что позволит сделать функциональный инструмент планирования, сообщается на сайте Минфина РФ.
"Предложенная Минфином России методика разработки и утверждения стратегий развития компаний с государственным участием утверждена правительством Российской Федерации. Постановление об этом, а также распоряжение по вопросу утверждения методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий акционерных обществ с госучастием и федеральных унитарных предприятий опубликованы на сайте pravo.gov.ru", - говорится в сообщении.
"Применение утвержденного правительством Российской Федерации распоряжения позволит сделать из стратегии развития работающий, функциональный инструмент планирования", - отмечается там.
Ключевыми особенностями новой концепции являются объединение стратегии развития и долгосрочных программ развития (ДПР) и прощение процедур согласования стратегий развития.
"Новый подход повысит оперативность принимаемых решений, а также вовлеченность и ответственность членов совета директоров в процессе утверждения стратегии. Акцент акционерного и правительственного контроля будет направлен на результаты деятельности, а не на определение путей их достижения. Больше стратегия не будет терять свою актуальность на этапе длительного согласования с органами власти", - отмечается в сообщении.
Вместе с тем, в новой концепции будет внедрение методов сценарного планирования и математического прогнозирования, что ранее было свойственно только крупнейшим компаниям, а это повысит качество планирования и прогнозирования компаний с госучастием с учетом лучших практик.
Другими особенностями концепциями станет синхронизация стратегических целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ) и вариативность структуры стратегии, а также установление практики аудита реализации стратегий отдельных крупнейших компаний с привлечением органа власти, уполномоченного правительством. При этом Минфин РФ предлагает определить таким органом Казначейство России, отмечается в сообщении.
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