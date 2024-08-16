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"Должна платить". В Германии выступили с радикальными мерами по Украине
"Должна платить". В Германии выступили с радикальными мерами по Украине - 16.08.2024, ПРАЙМ
"Должна платить". В Германии выступили с радикальными мерами по Украине
Киев должен выплатить весь ущерб, причиненный немецкой экономике из-за подрыва "Северных потоков", заявила сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T17:39+0300
2024-08-16T17:39+0300
2024-08-16T17:39+0300
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Киев должен выплатить весь ущерб, причиненный немецкой экономике из-за подрыва "Северных потоков", заявила сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в соцсети X."За экономический ущерб нашей стране из-за подрывов "Северных потоков" по, видимо, приказу Зеленского, а не Путина, как нам заверяли, должна платить Украина. Любая финансовая поддержка, которая ложится на плечи немецких налогоплательщиков, должна прекратиться", — подчеркнула политик.Аналогичное мнение высказал и экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг, заявив, что федеральное правительство должно потребовать от украинских и польских властей возмещение всех убытков.Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что подрыв трубопроводов был совершен украинским генералом Валерием Залужным. Также дополняется, что операция была совершена при логистической поддержке Польши.Взрывы на российских газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники утверждает, что за организацией теракта стоял украинский генерал Валерий Залужный.
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северные потоки, германия, украина, адг
Северные потоки, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, АдГ
"Должна платить". В Германии выступили с радикальными мерами по Украине
Депутат Вайдель: Киев должен платить за ущерб после подрывов "Северных потоков"
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ.
Киев должен выплатить весь ущерб, причиненный немецкой экономике из-за подрыва "Северных потоков", заявила сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в соцсети X
.
"За экономический ущерб нашей стране из-за подрывов "Северных потоков" по, видимо, приказу Зеленского, а не Путина, как нам заверяли, должна платить Украина. Любая финансовая поддержка, которая ложится на плечи немецких налогоплательщиков, должна прекратиться", — подчеркнула политик.
Аналогичное мнение высказал и экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг, заявив, что федеральное правительство должно потребовать от украинских и польских властей возмещение всех убытков.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что подрыв трубопроводов был совершен украинским генералом Валерием Залужным. Также дополняется, что операция была совершена при логистической поддержке Польши.
Сообщения о "Севпотоках" не повлияют на помощь Киеву, заявили в Нидерландах
Взрывы на российских газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники утверждает, что за организацией теракта стоял украинский генерал Валерий Залужный.