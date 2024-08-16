https://1prime.ru/20240816/podryv-850939556.html

"Должна платить". В Германии выступили с радикальными мерами по Украине

"Должна платить". В Германии выступили с радикальными мерами по Украине - 16.08.2024, ПРАЙМ

"Должна платить". В Германии выступили с радикальными мерами по Украине

Киев должен выплатить весь ущерб, причиненный немецкой экономике из-за подрыва "Северных потоков", заявила сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T17:39+0300

2024-08-16T17:39+0300

2024-08-16T17:39+0300

северные потоки

германия

украина

адг

https://cdnn.1prime.ru/img/83829/66/838296675_0:7:960:547_1920x0_80_0_0_760911872b3e20aff0852c0b02332338.png

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Киев должен выплатить весь ущерб, причиненный немецкой экономике из-за подрыва "Северных потоков", заявила сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в соцсети X."За экономический ущерб нашей стране из-за подрывов "Северных потоков" по, видимо, приказу Зеленского, а не Путина, как нам заверяли, должна платить Украина. Любая финансовая поддержка, которая ложится на плечи немецких налогоплательщиков, должна прекратиться", — подчеркнула политик.Аналогичное мнение высказал и экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг, заявив, что федеральное правительство должно потребовать от украинских и польских властей возмещение всех убытков.Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что подрыв трубопроводов был совершен украинским генералом Валерием Залужным. Также дополняется, что операция была совершена при логистической поддержке Польши.Взрывы на российских газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники утверждает, что за организацией теракта стоял украинский генерал Валерий Залужный.

https://1prime.ru/20240816/niderlandy-850938932.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

северные потоки, германия, украина, адг