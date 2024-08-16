https://1prime.ru/20240816/polsha-850926870.html

"Красиво умираем в окопах". В Польше описали сценарий войны с Россией

"Красиво умираем в окопах". В Польше описали сценарий войны с Россией - 16.08.2024, ПРАЙМ

"Красиво умираем в окопах". В Польше описали сценарий войны с Россией

Польские ВС не готовы к потенциальному конфликту с Россией, рассказали польские офицеры в книге "Армия в руина". Фрагменты издания привел информационный портал... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T11:21+0300

2024-08-16T11:21+0300

2024-08-16T11:25+0300

польша

армия

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ВАРШАВА, 16 авг - ПРАЙМ. Польские ВС не готовы к потенциальному конфликту с Россией, рассказали польские офицеры в книге "Армия в руина". Фрагменты издания привел информационный портал Onet.pl."Что было бы, если бы к нам пришли русские? Что мне ответить? Мы красиво умираем в окопах, потому что боеприпасы не прибудут, а сами мы их не производим", - подчеркнул один из польских военных.Он также заявил, что правящая в Польше до конца 2023 года партия "Право и справедливость" не реализовала своих обещаний создать сильную армию из 300 тысяч солдат. "Если новые структуры и были созданы, то это был каннибализм. Это то, за что и политики, и военные должны предстать перед государственным трибуналом. Потому что части, которые имели боевые возможности, сегодня их не имеют", - уточнил офицер. Эксперт также описал текущее состояние польских войск, как неподготовленное. ВС Польши, по словам военного, должны быть модернизированы в связи с текущей геополитической обстановкой. "Армия как военная составляющая не способна реализовать положения Конституции, а значит, не способна эффективно защищать границы государства", - заключил он. Офицер также рассказал, что распад польской армии начался с вступлением страны в НАТО. "Самый важный ресурс любой армии, о котором мы часто забываем, когда говорим о контрактах, оснащении и модернизации, — это кадровые ресурсы. Проще говоря – солдаты, которых нет", - убежден он.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.

https://1prime.ru/20240816/oruzhie-850925577.html

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польша, армия, нато