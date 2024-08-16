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"Красиво умираем в окопах". В Польше описали сценарий войны с Россией
"Красиво умираем в окопах". В Польше описали сценарий войны с Россией - 16.08.2024, ПРАЙМ
"Красиво умираем в окопах". В Польше описали сценарий войны с Россией
Польские ВС не готовы к потенциальному конфликту с Россией, рассказали польские офицеры в книге "Армия в руина". Фрагменты издания привел информационный портал... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T11:21+0300
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ВАРШАВА, 16 авг - ПРАЙМ. Польские ВС не готовы к потенциальному конфликту с Россией, рассказали польские офицеры в книге "Армия в руина". Фрагменты издания привел информационный портал Onet.pl."Что было бы, если бы к нам пришли русские? Что мне ответить? Мы красиво умираем в окопах, потому что боеприпасы не прибудут, а сами мы их не производим", - подчеркнул один из польских военных.Он также заявил, что правящая в Польше до конца 2023 года партия "Право и справедливость" не реализовала своих обещаний создать сильную армию из 300 тысяч солдат. "Если новые структуры и были созданы, то это был каннибализм. Это то, за что и политики, и военные должны предстать перед государственным трибуналом. Потому что части, которые имели боевые возможности, сегодня их не имеют", - уточнил офицер. Эксперт также описал текущее состояние польских войск, как неподготовленное. ВС Польши, по словам военного, должны быть модернизированы в связи с текущей геополитической обстановкой. "Армия как военная составляющая не способна реализовать положения Конституции, а значит, не способна эффективно защищать границы государства", - заключил он. Офицер также рассказал, что распад польской армии начался с вступлением страны в НАТО. "Самый важный ресурс любой армии, о котором мы часто забываем, когда говорим о контрактах, оснащении и модернизации, — это кадровые ресурсы. Проще говоря – солдаты, которых нет", - убежден он.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.
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польша, армия, нато
"Красиво умираем в окопах". В Польше описали сценарий войны с Россией
Onet.pl: польская армия погибнет в окопах в случае конфликта с Россией
ВАРШАВА, 16 авг - ПРАЙМ. Польские ВС не готовы к потенциальному конфликту с Россией, рассказали польские офицеры в книге "Армия в руина". Фрагменты издания привел информационный портал Onet.pl.
"Что было бы, если бы к нам пришли русские? Что мне ответить? Мы красиво умираем в окопах, потому что боеприпасы не прибудут, а сами мы их не производим", - подчеркнул один из польских военных.
Он также заявил, что правящая в Польше до конца 2023 года партия "Право и справедливость" не реализовала своих обещаний создать сильную армию из 300 тысяч солдат. "Если новые структуры и были созданы, то это был каннибализм. Это то, за что и политики, и военные должны предстать перед государственным трибуналом. Потому что части, которые имели боевые возможности, сегодня их не имеют", - уточнил офицер.
Эксперт также описал текущее состояние польских войск, как неподготовленное. ВС Польши, по словам военного, должны быть модернизированы в связи с текущей геополитической обстановкой. "Армия как военная составляющая не способна реализовать положения Конституции, а значит, не способна эффективно защищать границы государства", - заключил он.
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Офицер также рассказал, что распад польской армии начался с вступлением страны в НАТО. "Самый важный ресурс любой армии, о котором мы часто забываем, когда говорим о контрактах, оснащении и модернизации, — это кадровые ресурсы. Проще говоря – солдаты, которых нет", - убежден он.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.
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