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Названа площадь посевов в России, погибших от возвратных заморозков - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Названа площадь посевов в России, погибших от возвратных заморозков
Названа площадь посевов в России, погибших от возвратных заморозков - 16.08.2024, ПРАЙМ
Названа площадь посевов в России, погибших от возвратных заморозков
Посевы в России погибли от возвратных заморозков на площади 1,1 миллиона гектаров, большую часть из них удалось пересеять, в том числе высокомаржинальными... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T20:19+0300
2024-08-16T20:19+0300
экономика
россия
минсельхоз рф
посевы
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САРАТОВ, 16 авг - ПРАЙМ. Посевы в России погибли от возвратных заморозков на площади 1,1 миллиона гектаров, большую часть из них удалось пересеять, в том числе высокомаржинальными культурами, заявил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. "Год у нас, действительно, непростой, мы получили от погоды практически все сюрпризы, которые можно... В целом погода внесла серьезные коррективы, более 1,1 миллиона гектаров у нас погибло в период возвратных заморозков, но оперативная работа аграриев позволила большую часть пересеять, в том числе высокомаржинальными культурами", - сказал Разин журналистам в пятницу в Саратовской области в рамках XI открытого чемпионата России по пахоте. Замминистра отметил, что в России увеличились посевы по высокомаржинальным культурам. "В частности, мы существенно приросли по зернобобовым культурам - почти на 30%. В частности, более 17% приросли в объемах сева гороха, видим в этой культуре хороший экспортный потенциал и реагируем на запросы рынка. Кроме этого, увеличили сев по сахарной свекле - более 9%, масличные - более 7%. Надо отметить, что у нас в этом году абсолютный рекорд по площади посева под соей - более 4,3 миллиона гектаров, также мы обновили рекорд по масличным, по рапсу, и в том числе по льну масличному", - добавил он.
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россия, минсельхоз рф, посевы
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз РФ, Посевы
20:19 16.08.2024
 
Названа площадь посевов в России, погибших от возвратных заморозков

Минсельхоз: посевы в России погибли от возвратных заморозков на 1,1 млн га

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПоля Красноярского края
Поля Красноярского края - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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САРАТОВ, 16 авг - ПРАЙМ. Посевы в России погибли от возвратных заморозков на площади 1,1 миллиона гектаров, большую часть из них удалось пересеять, в том числе высокомаржинальными культурами, заявил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.
"Год у нас, действительно, непростой, мы получили от погоды практически все сюрпризы, которые можно... В целом погода внесла серьезные коррективы, более 1,1 миллиона гектаров у нас погибло в период возвратных заморозков, но оперативная работа аграриев позволила большую часть пересеять, в том числе высокомаржинальными культурами", - сказал Разин журналистам в пятницу в Саратовской области в рамках XI открытого чемпионата России по пахоте.
Замминистра отметил, что в России увеличились посевы по высокомаржинальным культурам.
"В частности, мы существенно приросли по зернобобовым культурам - почти на 30%. В частности, более 17% приросли в объемах сева гороха, видим в этой культуре хороший экспортный потенциал и реагируем на запросы рынка. Кроме этого, увеличили сев по сахарной свекле - более 9%, масличные - более 7%. Надо отметить, что у нас в этом году абсолютный рекорд по площади посева под соей - более 4,3 миллиона гектаров, также мы обновили рекорд по масличным, по рапсу, и в том числе по льну масличному", - добавил он.
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