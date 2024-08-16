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Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло
Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло - 16.08.2024, ПРАЙМ
Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло
Число пострадавших при обстреле Петровского района в Донецке, где расположен крупный гипермаркет "Галактика", выросло до 11 человек. Об этом агентству РИА... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T15:36+0300
2024-08-16T15:36+0300
происшествия
россия
всу
атака
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ДОНЕЦК, 16 авг - ПРАЙМ. Число пострадавших при обстреле Петровского района в Донецке, где расположен крупный гипермаркет "Галактика", выросло до 11 человек. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Минздраве ДНР."Общее количество пострадавших от обстрела Петровского района выросло до 11 человек", - следует из данных министерства.Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по гипермаркету, в результате чего начался сильный пожар. Огонь также затронул жилые дома и больницу. Глава региона Денис Пушилин заявил, что в результате удара семь человек, среди которых один подросток, получили ранения. Информация о жертвах продолжает поступать.
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россия, всу, атака
Происшествия, РОССИЯ, ВСУ, АТАКА
15:36 16.08.2024
 
Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло

Минздрав ДНР: число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 11 человек

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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ДОНЕЦК, 16 авг - ПРАЙМ. Число пострадавших при обстреле Петровского района в Донецке, где расположен крупный гипермаркет "Галактика", выросло до 11 человек. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Минздраве ДНР.
"Общее количество пострадавших от обстрела Петровского района выросло до 11 человек", - следует из данных министерства.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по гипермаркету, в результате чего начался сильный пожар. Огонь также затронул жилые дома и больницу.
Глава региона Денис Пушилин заявил, что в результате удара семь человек, среди которых один подросток, получили ранения. Информация о жертвах продолжает поступать.
Автомобиль скорой помощи в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
ВСУ атаковали крупный гипермаркет в Донецке, начался сильный пожар
13:54
 
ПроисшествияРОССИЯВСУАТАКА
 
 
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