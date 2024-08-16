https://1prime.ru/20240816/postradavshie-850935432.html

Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло

Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло - 16.08.2024, ПРАЙМ

Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло

Число пострадавших при обстреле Петровского района в Донецке, где расположен крупный гипермаркет "Галактика", выросло до 11 человек. Об этом агентству РИА... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T15:36+0300

2024-08-16T15:36+0300

2024-08-16T15:36+0300

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 авг - ПРАЙМ. Число пострадавших при обстреле Петровского района в Донецке, где расположен крупный гипермаркет "Галактика", выросло до 11 человек. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Минздраве ДНР."Общее количество пострадавших от обстрела Петровского района выросло до 11 человек", - следует из данных министерства.Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по гипермаркету, в результате чего начался сильный пожар. Огонь также затронул жилые дома и больницу. Глава региона Денис Пушилин заявил, что в результате удара семь человек, среди которых один подросток, получили ранения. Информация о жертвах продолжает поступать.

https://1prime.ru/20240816/udar-850932553.html

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россия, всу, атака