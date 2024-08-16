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Суд может приостановить права финского совладельца Невского судозавода

Суд может приостановить права финского совладельца Невского судозавода - 16.08.2024, ПРАЙМ

Суд может приостановить права финского совладельца Невского судозавода

Министерство промышленности и торговли России подало заявление в арбитражный суд Московской области, в котором просит приостановить корпоративные права финской... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T09:36+0300

2024-08-16T09:36+0300

2024-08-16T09:36+0300

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России подало заявление в арбитражный суд Московской области, в котором просит приостановить корпоративные права финской Arctech Helsinki Shipyard OY в отношении ООО "Невский судостроительный-судоремонтный завод" (входит в ОСК), следует из опубликованного определения суда. Заявление поступило в суд 14 августа и в тот же день было принято к производству, рассмотрение назначено на 12 сентября. Третьими лицами суд привлек к делу ООО "Невский судостроительный-судоремонтный завод", АО "Объединенная судостроительная корпорация" и налоговую службу - МИФНС №10 по Ленинградской области. Кабмин РФ 6 июня расширил список экономически значимых организаций (ЭЗО), добавив в него, помимо ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод", крупного табачного дистрибьютора АО "Торговая компания "Мегаполис" и золотодобывающее МКАО "Хайлэнд Голд", в отношении которых суд уже приостановил корпоративные права иностранных акционеров. В сентябре в России начал действовать закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие. Статус ЭЗО призван обеспечить контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать от них дивиденды. Перечень экономически значимых организаций составляет правительство, включая в него хозяйственные общества, которые должны соответствовать прописанным в законе критериям. Верфь Arctech Helsinki Shipyard раньше на 100% принадлежала ОСК, находящейся под санкциями ЕС и США. Корпорация в мае 2020 года продала эту верфь, получившую название Helsinki Shipyard Oy, совладельцам российской круизной судоходной компании "Водоход". ОСК получила в рамках сделки Невский судостроительно-судоремонтный завод и 35 миллионов евро. По данным финского издания Tekniikka&Talous ("Технологии и экономика"), Helsinki Shipyard принадлежит кипрской компании Algador Holdings, основной владелец которой - Владимир Касьяненко.

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