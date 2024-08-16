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В Приморье масштабная авария на сетях, пропал свет, остановлены поезда - 16.08.2024, ПРАЙМ
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В Приморье масштабная авария на сетях, пропал свет, остановлены поезда
В Приморье масштабная авария на сетях, пропал свет, остановлены поезда - 16.08.2024, ПРАЙМ
В Приморье масштабная авария на сетях, пропал свет, остановлены поезда
В Приморском крае отключилась энергия на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании, сообщило правительство региона. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T11:53+0300
2024-08-16T12:07+0300
приморский край
находка
электричество
ржд
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - ПРАЙМ. В Приморском крае отключилась энергия на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании, сообщило правительство региона. Произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Однако после этого была запущена Партизанская ГРЭС, специалисты проводят работы по запуску остальных электростанций. Уточняется, что на месте не обнаружено следов взрыва или чрезвычайного происшествия внешнего характера.Предварительная причина аварии на сетях - технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС. Уже восстановлено электроснабжение в Находке. В то же время, как подтвердили в РЖД, в крае приостановлено движение поездов из-за отсутствия внешнего электроснабжения.
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приморский край
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приморский край, находка, электричество, ржд
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Находка, электричество, РЖД
11:53 16.08.2024 (обновлено: 12:07 16.08.2024)
 
В Приморье масштабная авария на сетях, пропал свет, остановлены поезда

В Приморье произошло отключение света, движение поездов приостановлено

© РИА Новости . Игорь Онучин | Перейти в медиабанкРегионы России. Приморский край
Регионы России. Приморский край - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Игорь Онучин
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - ПРАЙМ. В Приморском крае отключилась энергия на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании, сообщило правительство региона.
Произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Однако после этого была запущена Партизанская ГРЭС, специалисты проводят работы по запуску остальных электростанций. Уточняется, что на месте не обнаружено следов взрыва или чрезвычайного происшествия внешнего характера.
Предварительная причина аварии на сетях - технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС. Уже восстановлено электроснабжение в Находке. В то же время, как подтвердили в РЖД, в крае приостановлено движение поездов из-за отсутствия внешнего электроснабжения.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙНаходкаэлектричествоРЖД
 
 
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