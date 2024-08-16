https://1prime.ru/20240816/primore-850927342.html

В Приморье масштабная авария на сетях, пропал свет, остановлены поезда

В Приморье масштабная авария на сетях, пропал свет, остановлены поезда - 16.08.2024, ПРАЙМ

В Приморье масштабная авария на сетях, пропал свет, остановлены поезда

В Приморском крае отключилась энергия на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании, сообщило правительство региона. | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T11:53+0300

2024-08-16T11:53+0300

2024-08-16T12:07+0300

приморский край

находка

электричество

ржд

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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - ПРАЙМ. В Приморском крае отключилась энергия на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании, сообщило правительство региона. Произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Однако после этого была запущена Партизанская ГРЭС, специалисты проводят работы по запуску остальных электростанций. Уточняется, что на месте не обнаружено следов взрыва или чрезвычайного происшествия внешнего характера.Предварительная причина аварии на сетях - технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС. Уже восстановлено электроснабжение в Находке. В то же время, как подтвердили в РЖД, в крае приостановлено движение поездов из-за отсутствия внешнего электроснабжения.

https://1prime.ru/20240811/evakuatsiya-850802612.html

приморский край

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приморский край, находка, электричество, ржд