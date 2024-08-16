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"РЕСО-Гарантия" упростила порядок выплат в зоне КТО в Курской области

"РЕСО-Гарантия" упростила порядок выплат в зоне КТО в Курской области - 16.08.2024, ПРАЙМ

"РЕСО-Гарантия" упростила порядок выплат в зоне КТО в Курской области

"РЕСО-Гарантия" приняла решение об упрощенном порядке выплат клиентам в зоне КТО в Курской области по договорам страхования имущества, говорится в пресс-релизе... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T21:17+0300

2024-08-16T21:17+0300

2024-08-16T21:17+0300

происшествия

россия

ресо-гарантия

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. "РЕСО-Гарантия" приняла решение об упрощенном порядке выплат клиентам в зоне КТО в Курской области по договорам страхования имущества, говорится в пресс-релизе компании. "В интересах клиентов "РЕСО-Гарантия" приняла решение об упрощенном порядке выплат по страховым случаям с застрахованным имуществом (домами, квартирами, автомобилями) в зоне КТО в Курской области", - отмечается в сообщении. Каждое обращение оперативно рассматривается индивидуально с учетом обстоятельств происшествия и жизненной ситуации клиента, добавляется там же. Процедура предусматривает возможность авансовых выплат пострадавшим, поясняет компания. Если осмотр поврежденного имущества по объективным причинам невозможен, заявители получат первую часть страхового возмещения в максимально короткий срок после подачи заявления. Размер аванса будет рассчитан на основании экспертной оценки поступивших материалов, говорится в сообщении. "Компания обязательно выполнит все свои обязательства по договорам страхования. Интересы клиентов, оказавшихся в непростой ситуации, для нас на первом месте. Мы понимаем, что быстрое получение денег в такие драматические и стрессовые дни для пострадавших будет очень кстати, поэтому приняли решение выплачивать аванс, не дожидаясь возможности полноценного осмотра пострадавшего имущества. Каждое обращение по полисам клиентов из зоны КТО – на особом контроле у руководства компании", - сказал вице-президент "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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россия, ресо-гарантия