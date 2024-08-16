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В Росавиации оценили работу "Аэрофлота" и "Шереметьево" в пиковый сезон
В Росавиации оценили работу "Аэрофлота" и "Шереметьево" в пиковый сезон - 16.08.2024, ПРАЙМ
В Росавиации оценили работу "Аэрофлота" и "Шереметьево" в пиковый сезон
Московский аэропорт "Шереметьево" и базирующаяся в нем группа "Аэрофлот" обеспечивают выполнение рейсов в пиковый сезон, говорится в официальном Telegram-канале | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T18:41+0300
2024-08-16T18:41+0300
2024-08-16T18:41+0300
экономика
россия
росавиация
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" и базирующаяся в нем группа "Аэрофлот" обеспечивают выполнение рейсов в пиковый сезон, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации. Ранее этим летом в "Шереметьево" случались большие очереди. Как уточняется в карточках, которые опубликовала Росавиация, за минувшие выходные были задержаны на вылет более двух часов 12 рейсов, в том числе 8 рейсов группы "Аэрофлот". "Шереметьево" и "Аэрофлот" продолжают в плановом режиме обеспечивать полетную программу в сезон пиковых нагрузок", - говорится в публикации. Тем не менее для своевременного прохождения предполетных формальностей "Шереметьево" и "Аэрофлот" рекомендуют прибывать в аэропорт не менее чем за четыре часа до рейса и оказывать содействие сотрудникам служб безопасности при прохождении зон контроля. В предстоящие выходные 17-18 августа "Шереметьево" планирует обслужить 1,8 тысячи рейсов, которыми, как ожидается, перевезут 298 тысяч пассажиров, следует из карточек Росавиации. В том числе авиакомпаниями группы "Аэрофлот" полетят 235 тысяч человек на 1597 рейсах. "Специалисты Росавиации продолжают мониторинг ситуации в "Шереметьево" в дни пиковых нагрузок", - заключило ведомство.
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россия, росавиация, аэропорт шереметьево
Экономика, РОССИЯ, Росавиация, аэропорт Шереметьево
В Росавиации оценили работу "Аэрофлота" и "Шереметьево" в пиковый сезон
Росавиация: "Аэрофлот" и "Шереметьево" обеспечивают рейсы в пиковый сезон
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" и базирующаяся в нем группа "Аэрофлот" обеспечивают выполнение рейсов в пиковый сезон, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.
Ранее этим летом в "Шереметьево" случались большие очереди. Как уточняется в карточках, которые опубликовала Росавиация, за минувшие выходные были задержаны на вылет более двух часов 12 рейсов, в том числе 8 рейсов группы "Аэрофлот".
"Шереметьево" и "Аэрофлот" продолжают в плановом режиме обеспечивать полетную программу в сезон пиковых нагрузок", - говорится в публикации.
Тем не менее для своевременного прохождения предполетных формальностей "Шереметьево" и "Аэрофлот" рекомендуют прибывать в аэропорт не менее чем за четыре часа до рейса и оказывать содействие сотрудникам служб безопасности при прохождении зон контроля.
В предстоящие выходные 17-18 августа "Шереметьево" планирует обслужить 1,8 тысячи рейсов, которыми, как ожидается, перевезут 298 тысяч пассажиров, следует из карточек Росавиации. В том числе авиакомпаниями группы "Аэрофлот" полетят 235 тысяч человек на 1597 рейсах.
"Специалисты Росавиации продолжают мониторинг ситуации в "Шереметьево" в дни пиковых нагрузок", - заключило ведомство.
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