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В Росавиации оценили работу "Аэрофлота" и "Шереметьево" в пиковый сезон

В Росавиации оценили работу "Аэрофлота" и "Шереметьево" в пиковый сезон - 16.08.2024, ПРАЙМ

В Росавиации оценили работу "Аэрофлота" и "Шереметьево" в пиковый сезон

Московский аэропорт "Шереметьево" и базирующаяся в нем группа "Аэрофлот" обеспечивают выполнение рейсов в пиковый сезон, говорится в официальном Telegram-канале | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T18:41+0300

2024-08-16T18:41+0300

2024-08-16T18:41+0300

экономика

россия

росавиация

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" и базирующаяся в нем группа "Аэрофлот" обеспечивают выполнение рейсов в пиковый сезон, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации. Ранее этим летом в "Шереметьево" случались большие очереди. Как уточняется в карточках, которые опубликовала Росавиация, за минувшие выходные были задержаны на вылет более двух часов 12 рейсов, в том числе 8 рейсов группы "Аэрофлот". "Шереметьево" и "Аэрофлот" продолжают в плановом режиме обеспечивать полетную программу в сезон пиковых нагрузок", - говорится в публикации. Тем не менее для своевременного прохождения предполетных формальностей "Шереметьево" и "Аэрофлот" рекомендуют прибывать в аэропорт не менее чем за четыре часа до рейса и оказывать содействие сотрудникам служб безопасности при прохождении зон контроля. В предстоящие выходные 17-18 августа "Шереметьево" планирует обслужить 1,8 тысячи рейсов, которыми, как ожидается, перевезут 298 тысяч пассажиров, следует из карточек Росавиации. В том числе авиакомпаниями группы "Аэрофлот" полетят 235 тысяч человек на 1597 рейсах. "Специалисты Росавиации продолжают мониторинг ситуации в "Шереметьево" в дни пиковых нагрузок", - заключило ведомство.

https://1prime.ru/20240816/aeroflot-850930580.html

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россия, росавиация, аэропорт шереметьево