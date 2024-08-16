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Российский рынок акций снизился за неделю
Российский рынок акций снизился за неделю - 16.08.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился за неделю
Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,35%, а за неделю — на 0,71% , следует из данных Московской биржи. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T18:56+0300
2024-08-16T18:56+0300
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,35%, а за неделю — на 0,71% , следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,35%, до 2828,2 пункта, долларовый РТС – на 0,47%, до 1002,12 пункта.За неделю индекс Мосбиржи упал на 0,71%, РТС - на 3,32%.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций снизился за неделю
Российский рынок акций снизился за неделю на 0,71%
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,35%, а за неделю — на 0,71% , следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,35%, до 2828,2 пункта, долларовый РТС – на 0,47%, до 1002,12 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 0,71%, РТС - на 3,32%.
Доллар дешевеет к мировым валютам под конец недели