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Российский рынок акций снизился за неделю - 16.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240816/rynok-850940980.html
Российский рынок акций снизился за неделю
Российский рынок акций снизился за неделю - 16.08.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился за неделю
Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,35%, а за неделю — на 0,71% , следует из данных Московской биржи. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T18:56+0300
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экономика
биржевые торги
российский рынок акций
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,35%, а за неделю — на 0,71% , следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,35%, до 2828,2 пункта, долларовый РТС – на 0,47%, до 1002,12 пункта.За неделю индекс Мосбиржи упал на 0,71%, РТС - на 3,32%.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
18:56 16.08.2024 (обновлено: 19:00 16.08.2024)
 
Российский рынок акций снизился за неделю

Российский рынок акций снизился за неделю на 0,71%

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,35%, а за неделю — на 0,71% , следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,35%, до 2828,2 пункта, долларовый РТС – на 0,47%, до 1002,12 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 0,71%, РТС - на 3,32%.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
Доллар дешевеет к мировым валютам под конец недели
18:54
 
Экономикабиржевые торгироссийский рынок акцийиндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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