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Российский рынок акций снизился за неделю

Российский рынок акций снизился за неделю - 16.08.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился за неделю

Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,35%, а за неделю — на 0,71% , следует из данных Московской биржи. | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T18:56+0300

2024-08-16T18:56+0300

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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 0,35%, а за неделю — на 0,71% , следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,35%, до 2828,2 пункта, долларовый РТС – на 0,47%, до 1002,12 пункта.За неделю индекс Мосбиржи упал на 0,71%, РТС - на 3,32%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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