https://1prime.ru/20240816/rynok-850941961.html
Российский рынок акций продолжил снижение на фоне осторожности участников
Российский рынок акций продолжил снижение на фоне осторожности участников - 16.08.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжил снижение на фоне осторожности участников
Российский рынок акций на закрытии основной торговой пятницы снизился на 0,35%, завершив в минусе третий день подряд, следует из данных Московской биржи. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T19:32+0300
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2024-08-16T19:32+0300
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой пятницы снизился на 0,35%, завершив в минусе третий день подряд, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,35%, до 2828,2 пункта, долларовый РТС – на 0,47%, до 1002,12 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 0,71%, РТС - на 3,32%. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевеет на 1,32%, до 79,97 доллара за баррель. "Российский фондовый рынок весь день провел в небольшом минусе, сползая вниз при небольшой активности участников торгов… Инвесторы перед выходными фиксировали прибыль, а корпоративные новости оказались довольно противоречивыми. Геополитическая обстановка продолжает оставаться сложной и неопределенной, что заставляет многих осторожных участников рынка оставаться в стороне и выжидать более благоприятных моментов для покупок акций", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Индекс Мосбиржи сегодня в основном снижался. К традиционной пятничной осторожности добавился спад нефтяных цен, Brent опустилась ниже 80 долларов. При этом рубль во второй половине дня нес потери к юаню и доллару, что сглаживало динамику индекса. Невыразительно проходили торги и на зарубежных площадках. Предварительные данные по новостройкам в США за июль вышли слабее прогнозов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Он также отмечает, что цены на нефть отреагировали снижением на сообщения о переговорной активности Израиля, ожидания эскалации напряженности в регионе поубавились, однако не исчезли совсем. Сырье продолжит чутко "следить" за ближневосточными новостями. "Российский рынок акций завершил неделю без ярко выраженной динамики на фоне пониженной торговой активности и невысокой ликвидности. Позитивный эффект для индекса от умеренного ослабления рубля частично компенсировало снижение котировок нефти марки Brent, которое негативно повлияло на акции экспортеров нефти, занимающих основной вес в индексе", - отмечает Антон Кравченко из УК "Первая". Эксперт отмечает, что общие пессимистичные настроения рынка связаны с данными по недельной инфляции, которая вопреки сезонности выросла с 0% до 0,05% (с 4,1% до 7% в пересчете на год с коррекцией на сезонность). Таким образом, возрастает вероятность повышения в сентябре ключевой ставки до 20%, считает он. Кроме того, рынок находится под давлением возросших геополитических рисков, что дополнительно усиливает проинфляционные риски, добавляет эксперт. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции Ашинского металлургического завода (+9,79%), компании "Черкизово" (+2,56%), префы "Транснефти" (+1,09%), обыкновенные акции "Норникеля" (+1,07%), "Ренессанса" (+1,06%), ЮМГ (+1,03%), "Полюса" (+0,97%), "Россетей" (+0,9%). В лидерах снижения стоимости – акции "М.Видео" (-2%), "Киви" (-1,82%), "Новатэка" (-1,46%), МТС (-1,26%), "Сегежи" (-1,24%), префы "Башнефти" (-1,17%), "Мечела" (-1,15%) и расписки "Глобалтранса" (-1,09%). ПРОГНОЗЫ "Тревожная обстановка на геополитическом контуре России может продолжать сдерживать восстановление рынка. Кроме того, рубль в свете приближения пика налогового периода может демонстрировать силу – умеренный негатив для акций экспортеров. В начале будущей недели ожидаем движение индекса Мосбиржи в пределах 2800-2900 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что в понедельник индекс Мосбиржи будет снова двигаться в коридоре 2800-2900 пунктов.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций продолжил снижение на фоне осторожности участников
Российский рынок акций завершил в минусе третий торговый день подряд
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой пятницы снизился на 0,35%, завершив в минусе третий день подряд, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,35%, до 2828,2 пункта, долларовый РТС – на 0,47%, до 1002,12 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 0,71%, РТС - на 3,32%.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевеет на 1,32%, до 79,97 доллара за баррель.
"Российский фондовый рынок весь день провел в небольшом минусе, сползая вниз при небольшой активности участников торгов… Инвесторы перед выходными фиксировали прибыль, а корпоративные новости оказались довольно противоречивыми. Геополитическая обстановка продолжает оставаться сложной и неопределенной, что заставляет многих осторожных участников рынка оставаться в стороне и выжидать более благоприятных моментов для покупок акций", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Индекс Мосбиржи сегодня в основном снижался. К традиционной пятничной осторожности добавился спад нефтяных цен, Brent опустилась ниже 80 долларов. При этом рубль во второй половине дня нес потери к юаню и доллару, что сглаживало динамику индекса. Невыразительно проходили торги и на зарубежных площадках. Предварительные данные по новостройкам в США за июль вышли слабее прогнозов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Он также отмечает, что цены на нефть отреагировали снижением на сообщения о переговорной активности Израиля, ожидания эскалации напряженности в регионе поубавились, однако не исчезли совсем. Сырье продолжит чутко "следить" за ближневосточными новостями.
"Российский рынок акций завершил неделю без ярко выраженной динамики на фоне пониженной торговой активности и невысокой ликвидности. Позитивный эффект для индекса от умеренного ослабления рубля частично компенсировало снижение котировок нефти марки Brent, которое негативно повлияло на акции экспортеров нефти, занимающих основной вес в индексе", - отмечает Антон Кравченко из УК "Первая".
Эксперт отмечает, что общие пессимистичные настроения рынка связаны с данными по недельной инфляции, которая вопреки сезонности выросла с 0% до 0,05% (с 4,1% до 7% в пересчете на год с коррекцией на сезонность). Таким образом, возрастает вероятность повышения в сентябре ключевой ставки до 20%, считает он. Кроме того, рынок находится под давлением возросших геополитических рисков, что дополнительно усиливает проинфляционные риски, добавляет эксперт.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста стоимости – акции Ашинского металлургического завода (+9,79%), компании "Черкизово" (+2,56%), префы "Транснефти" (+1,09%), обыкновенные акции "Норникеля" (+1,07%), "Ренессанса" (+1,06%), ЮМГ (+1,03%), "Полюса" (+0,97%), "Россетей" (+0,9%).
В лидерах снижения стоимости – акции "М.Видео" (-2%), "Киви" (-1,82%), "Новатэка" (-1,46%), МТС (-1,26%), "Сегежи" (-1,24%), префы "Башнефти" (-1,17%), "Мечела" (-1,15%) и расписки "Глобалтранса" (-1,09%).
"Тревожная обстановка на геополитическом контуре России может продолжать сдерживать восстановление рынка. Кроме того, рубль в свете приближения пика налогового периода может демонстрировать силу – умеренный негатив для акций экспортеров. В начале будущей недели ожидаем движение индекса Мосбиржи в пределах 2800-2900 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что в понедельник индекс Мосбиржи будет снова двигаться в коридоре 2800-2900 пунктов.
Юань завершил торговую неделю на Мосбирже ростом