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Российский рынок акций продолжил снижение на фоне осторожности участников

Российский рынок акций продолжил снижение на фоне осторожности участников - 16.08.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжил снижение на фоне осторожности участников

Российский рынок акций на закрытии основной торговой пятницы снизился на 0,35%, завершив в минусе третий день подряд, следует из данных Московской биржи. | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T19:32+0300

2024-08-16T19:32+0300

2024-08-16T19:32+0300

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой пятницы снизился на 0,35%, завершив в минусе третий день подряд, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,35%, до 2828,2 пункта, долларовый РТС – на 0,47%, до 1002,12 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 0,71%, РТС - на 3,32%. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевеет на 1,32%, до 79,97 доллара за баррель. "Российский фондовый рынок весь день провел в небольшом минусе, сползая вниз при небольшой активности участников торгов… Инвесторы перед выходными фиксировали прибыль, а корпоративные новости оказались довольно противоречивыми. Геополитическая обстановка продолжает оставаться сложной и неопределенной, что заставляет многих осторожных участников рынка оставаться в стороне и выжидать более благоприятных моментов для покупок акций", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Индекс Мосбиржи сегодня в основном снижался. К традиционной пятничной осторожности добавился спад нефтяных цен, Brent опустилась ниже 80 долларов. При этом рубль во второй половине дня нес потери к юаню и доллару, что сглаживало динамику индекса. Невыразительно проходили торги и на зарубежных площадках. Предварительные данные по новостройкам в США за июль вышли слабее прогнозов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Он также отмечает, что цены на нефть отреагировали снижением на сообщения о переговорной активности Израиля, ожидания эскалации напряженности в регионе поубавились, однако не исчезли совсем. Сырье продолжит чутко "следить" за ближневосточными новостями. "Российский рынок акций завершил неделю без ярко выраженной динамики на фоне пониженной торговой активности и невысокой ликвидности. Позитивный эффект для индекса от умеренного ослабления рубля частично компенсировало снижение котировок нефти марки Brent, которое негативно повлияло на акции экспортеров нефти, занимающих основной вес в индексе", - отмечает Антон Кравченко из УК "Первая". Эксперт отмечает, что общие пессимистичные настроения рынка связаны с данными по недельной инфляции, которая вопреки сезонности выросла с 0% до 0,05% (с 4,1% до 7% в пересчете на год с коррекцией на сезонность). Таким образом, возрастает вероятность повышения в сентябре ключевой ставки до 20%, считает он. Кроме того, рынок находится под давлением возросших геополитических рисков, что дополнительно усиливает проинфляционные риски, добавляет эксперт. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции Ашинского металлургического завода (+9,79%), компании "Черкизово" (+2,56%), префы "Транснефти" (+1,09%), обыкновенные акции "Норникеля" (+1,07%), "Ренессанса" (+1,06%), ЮМГ (+1,03%), "Полюса" (+0,97%), "Россетей" (+0,9%). В лидерах снижения стоимости – акции "М.Видео" (-2%), "Киви" (-1,82%), "Новатэка" (-1,46%), МТС (-1,26%), "Сегежи" (-1,24%), префы "Башнефти" (-1,17%), "Мечела" (-1,15%) и расписки "Глобалтранса" (-1,09%). ПРОГНОЗЫ "Тревожная обстановка на геополитическом контуре России может продолжать сдерживать восстановление рынка. Кроме того, рубль в свете приближения пика налогового периода может демонстрировать силу – умеренный негатив для акций экспортеров. В начале будущей недели ожидаем движение индекса Мосбиржи в пределах 2800-2900 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что в понедельник индекс Мосбиржи будет снова двигаться в коридоре 2800-2900 пунктов.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс