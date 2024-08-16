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Есть чем ответить: в Германии удивились устойчивости экономики России
Есть чем ответить: в Германии удивились устойчивости экономики России - 16.08.2024, ПРАЙМ
Есть чем ответить: в Германии удивились устойчивости экономики России
Несмотря на введение Западом жестких рестрикций в отношении России, ее экономика и торговля процветают, пишет издание Business Insider. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T11:56+0300
2024-08-16T11:56+0300
2024-08-16T11:56+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Несмотря на введение Западом жестких рестрикций в отношении России, ее экономика и торговля процветают, пишет издание Business Insider."Российская экономика и торговля проявили устойчивость, несмотря на жесткие западные санкции в связи со спецоперацией на Украине", - говорится в материале.В издании отметили, что за первые семь месяцев этого года иностранные финансовые активы России увеличились на 45 миллиардов долларов. В основном это произошло из-за увеличения временного лага и "усложнения" зарубежных расчетов.Однако деньги, застрявшие за рубежом, негативно влияют на ликвидность компаний. Россия старается смягчить экономические последствия западных санкций. Так, для смягчения последствий ограничений, Москва перешла к созданию альтернативных платежных систем, в том числе и криптовалютных.В издании заключили, что Москва может объединиться с Пекином и вернуть бартерную торговлю в качестве одного из инструментов преодоления ограничений.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия
Есть чем ответить: в Германии удивились устойчивости экономики России
Business Insider: экономика и торговля России процветают несмотря на санкции
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ.
Несмотря на введение Западом жестких рестрикций в отношении России, ее экономика и торговля процветают, пишет
издание Business Insider.
"Российская экономика и торговля проявили устойчивость, несмотря на жесткие западные санкции в связи со спецоперацией на Украине", - говорится в материале.
В издании отметили, что за первые семь месяцев этого года иностранные финансовые активы России увеличились на 45 миллиардов долларов. В основном это произошло из-за увеличения временного лага и "усложнения" зарубежных расчетов.
Однако деньги, застрявшие за рубежом, негативно влияют на ликвидность компаний. Россия старается смягчить экономические последствия западных санкций. Так, для смягчения последствий ограничений, Москва перешла к созданию альтернативных платежных систем, в том числе и криптовалютных.
В издании заключили, что Москва может объединиться с Пекином и вернуть бартерную торговлю в качестве одного из инструментов преодоления ограничений.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
В Казахстане отказались "слепо следовать" антироссийским санкциям