https://1prime.ru/20240816/sanktsii-850928975.html

История на десятилетия: в МИД оценили влияние антироссийских санкций

История на десятилетия: в МИД оценили влияние антироссийских санкций - 16.08.2024, ПРАЙМ

История на десятилетия: в МИД оценили влияние антироссийских санкций

История с введением Западом антироссийских санкций растянется на десятилетия, так как их уже более 20 тысяч. Об этом заявил глава департамента экономического... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T12:32+0300

2024-08-16T12:32+0300

2024-08-16T12:32+0300

экономика

россия

мид

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. История с введением Западом антироссийских санкций растянется на десятилетия, так как их уже более 20 тысяч. Об этом заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Эта история - она на десятилетия, каким бы ни был процесс и результат урегулирования кризиса на Украине", - отметил он в выступлении на площадке дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что уже существует более 20 тысяч санкций, включая персональные ограничительные меры, секторальные ограничения и замораживание активов. Биричевский подчеркнул, что санкции имеют разрушительные последствия как для тех, против кого они вводятся, так и для тех, кто их вводит, а также для третьих сторон.Он отметил, что большинство стран мира вынуждены исполнять санкции из-за существования так называемых "вторичных санкций", которые грозятся применять Соединенные Штаты.Биричевский также отметил, что Китай и Индия беспокоятся о возможности прекращения сотрудничества с Россией, поскольку их компании тесно связаны с европейскими рынками. Однако он выразил надежду, что Запад в конечном итоге будет стремиться к взаимодействию на равных и не будет навязывать свои решения и ценности.

https://1prime.ru/20240816/sanktsii-850927461.html

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