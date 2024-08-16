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Названа сумма выплат Сбербанка ключевому управленческому персоналу

Названа сумма выплат Сбербанка ключевому управленческому персоналу - 16.08.2024, ПРАЙМ

Названа сумма выплат Сбербанка ключевому управленческому персоналу

Сбербанк выплатил в 2023 году ключевому управленческому персоналу и высшему менеджменту 28 миллиардов рублей, членам наблюдательного совета - 136,71 миллиона... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T20:58+0300

2024-08-16T20:58+0300

2024-08-16T20:58+0300

экономика

россия

сбербанк

персонал

руководство

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Сбербанк выплатил в 2023 году ключевому управленческому персоналу и высшему менеджменту 28 миллиардов рублей, членам наблюдательного совета - 136,71 миллиона рублей, следует из материала кредитной организации. "Краткосрочное вознаграждение, включая заработную плату, премии, вознаграждение по итогам работы за год и компенсационные выплаты, выплаченное в 2023 году ключевому управленческому персоналу и высшему менеджменту, составило 28 миллиардов рублей (с учетом налога на доходы физических лиц)",- говорится в документе. В периметр ключевого управленческого персонала и высшего менеджмента входят руководители, которые оказывают существенное влияние на реализацию стратегии, финансовый результат Банка, на уровень и объем рисков, принимаемых банком: члены Правления ПАО Сбербанк, старшие вице-президенты – руководители функциональных блоков, руководители филиалов Сбербанка – председатели территориальных банков и иные руководители ПАО Сбербанк в общем количестве до 650 человек. "В течение 2023 года членам Наблюдательного совета было выплачено 136 710 тыс. рублей, в том числе базовое вознаграждение – 93 000 тыс. рублей и дополнительное вознаграждение – 43 710 тыс. рублей", - сообщается в материале Сбербанка. Согласно документу банка, дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей члена любого из комитетов набсовета составляет +20% базового вознаграждения, дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей председателя любого из таких комитетов и старшего независимого директора составляет +30% базового вознаграждения, а дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей председателя наблюдательного совета - +50% базового вознаграждения. Положением, как указывается в материалах, предусматривается возможность компенсации членам Наблюдательного совета целевых расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета. За 2023 год компенсация целевых расходов, связанных с исполнением функций членов совета, не производилась, сообщил банк. В настоящее время в состав наблюдательного совета Сбербанка входит 14 человек, половину из них составляют независимые директора. В конце июня на годовом собрании акционеров набсовет был переизбран в прежнем составе. Сбербанк не публикует официально состав наблюдательного совета, но из материалов к голосованию следует, что в него вошли глава банка Герман Греф, его первый замглавы Александр Ведяхин, министр финансов РФ Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин и председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов. Также в набсовет утверждены бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и ректор МФТИ Николай Кудрявцев, ректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС Алевтина Черникова, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина. Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк, персонал, руководство