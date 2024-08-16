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На Западе раскрыли, зачем Зеленского обвинили в подрыве "Северных потоков" - 16.08.2024, ПРАЙМ
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На Западе раскрыли, зачем Зеленского обвинили в подрыве "Северных потоков"
На Западе раскрыли, зачем Зеленского обвинили в подрыве "Северных потоков" - 16.08.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, зачем Зеленского обвинили в подрыве "Северных потоков"
Западные союзники Украины, публикуя статью о том, как киевский режим провел диверсию на "Северных потоках", готовятся отстранить Владимира Зеленского от власти. | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T08:24+0300
2024-08-16T08:25+0300
происшествия
северные потоки
владимир зеленский
экспертное мнение
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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Западные союзники Украины, публикуя статью о том, как киевский режим провел диверсию на "Северных потоках", готовятся отстранить Владимира Зеленского от власти. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Duran высказал британский эксперт Александр Меркурис.Он выразил уверенность, что "эта статья (об участии Украины в диверсии на "Северных потоках" – прим. ред.) в Wall Street Journal была написана с целью подготовить почву для смены власти в Киеве".Также Меркурис отметил, что указанная публикация выбивает почву из-под ног всего правительства Украины.По словам его собеседника журналиста Алекса Христофору, расследование ЧП на "Северных потоках" ко всему прочему еще и наносит унизительный удар по ФРГ, продолжительное время готовившейся к началу эксплуатации газопровода из Российской Федерации.
https://1prime.ru/20240815/ek-850908284.html
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северные потоки, владимир зеленский, экспертное мнение
Происшествия, Северные потоки, Владимир Зеленский, экспертное мнение
08:24 16.08.2024 (обновлено: 08:25 16.08.2024)
 
На Западе раскрыли, зачем Зеленского обвинили в подрыве "Северных потоков"

Эксперт Меркурис связал статью о "Севпотоках" с намерением отстранить Зеленского

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Западные союзники Украины, публикуя статью о том, как киевский режим провел диверсию на "Северных потоках", готовятся отстранить Владимира Зеленского от власти. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Duran высказал британский эксперт Александр Меркурис.
Он выразил уверенность, что "эта статья (об участии Украины в диверсии на "Северных потоках" – прим. ред.) в Wall Street Journal была написана с целью подготовить почву для смены власти в Киеве".
Также Меркурис отметил, что указанная публикация выбивает почву из-под ног всего правительства Украины.
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
В ЕК считают расследование терактов на "Северных потоках" делом стран ЕС
Вчера, 15:15
По словам его собеседника журналиста Алекса Христофору, расследование ЧП на "Северных потоках" ко всему прочему еще и наносит унизительный удар по ФРГ, продолжительное время готовившейся к началу эксплуатации газопровода из Российской Федерации.
 
ПроисшествияСеверные потокиВладимир Зеленскийэкспертное мнение
 
 
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