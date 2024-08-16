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На Западе раскрыли, зачем Зеленского обвинили в подрыве "Северных потоков"

На Западе раскрыли, зачем Зеленского обвинили в подрыве "Северных потоков" - 16.08.2024, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, зачем Зеленского обвинили в подрыве "Северных потоков"

Западные союзники Украины, публикуя статью о том, как киевский режим провел диверсию на "Северных потоках", готовятся отстранить Владимира Зеленского от власти. | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T08:24+0300

2024-08-16T08:24+0300

2024-08-16T08:25+0300

происшествия

северные потоки

владимир зеленский

экспертное мнение

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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Западные союзники Украины, публикуя статью о том, как киевский режим провел диверсию на "Северных потоках", готовятся отстранить Владимира Зеленского от власти. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Duran высказал британский эксперт Александр Меркурис.Он выразил уверенность, что "эта статья (об участии Украины в диверсии на "Северных потоках" – прим. ред.) в Wall Street Journal была написана с целью подготовить почву для смены власти в Киеве".Также Меркурис отметил, что указанная публикация выбивает почву из-под ног всего правительства Украины.По словам его собеседника журналиста Алекса Христофору, расследование ЧП на "Северных потоках" ко всему прочему еще и наносит унизительный удар по ФРГ, продолжительное время готовившейся к началу эксплуатации газопровода из Российской Федерации.

https://1prime.ru/20240815/ek-850908284.html

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северные потоки, владимир зеленский, экспертное мнение