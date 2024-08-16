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"Славнефть" вышла на прибыль в первом полугодии
"Славнефть" вышла на прибыль в первом полугодии - 16.08.2024, ПРАЙМ
"Славнефть" вышла на прибыль в первом полугодии
Чистая прибыль "Славнефти" по МСФО за первое полугодие 2024 года составила 5,613 миллиарда рублей против убытка в 2,877 миллиарда рублей годом ранее, следует из | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T17:38+0300
2024-08-16T17:38+0300
2024-08-16T17:39+0300
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россия
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чистая прибыль
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Славнефти" по МСФО за первое полугодие 2024 года составила 5,613 миллиарда рублей против убытка в 2,877 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период выросла в 1,6 раза и составила 238,583 миллиарда рублей. Операционная прибыль выросла в 4,2 раза, до 39,964 миллиарда рублей. Базовая прибыль за первое полугодии на обыкновенную акцию составила 0,88 рубля, в прошлом году базовый убыток составлял 0,39 рубля. Производственные расходы сократились на 3,5%, до 27,618 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании на 30 июня сократились до 224,371 миллиарда рублей (на 31 декабря - 252,901 миллиарда рублей), краткосрочные - выросли до 198,727 миллиарда (на 31 декабря - 178,64 миллиарда рублей). "Славнефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, на паритетных началах контролируется "Роснефтью" и "Газпром нефтью". Компания владеет лицензиями на геологическое изучение недр, добычу нефти и газа на территории Западной и Восточной Сибири.
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россия, славнефть, чистая прибыль, отчетность
Энергетика, РОССИЯ, Славнефть, чистая прибыль, отчетность
"Славнефть" вышла на прибыль в первом полугодии
"Славнефть" в первом полугодии получила прибыль в размере 5,6 млрд рублей
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Славнефти" по МСФО за первое полугодие 2024 года составила 5,613 миллиарда рублей против убытка в 2,877 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период выросла в 1,6 раза и составила 238,583 миллиарда рублей. Операционная прибыль выросла в 4,2 раза, до 39,964 миллиарда рублей.
Базовая прибыль за первое полугодии на обыкновенную акцию составила 0,88 рубля, в прошлом году базовый убыток составлял 0,39 рубля.
Производственные расходы сократились на 3,5%, до 27,618 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании на 30 июня сократились до 224,371 миллиарда рублей (на 31 декабря - 252,901 миллиарда рублей), краткосрочные - выросли до 198,727 миллиарда (на 31 декабря - 178,64 миллиарда рублей).
"Славнефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, на паритетных началах контролируется "Роснефтью" и "Газпром нефтью". Компания владеет лицензиями на геологическое изучение недр, добычу нефти и газа на территории Западной и Восточной Сибири.
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